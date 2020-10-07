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Floyd'u öldürmekle suçlanan polis kefaletle serbest bırakıldı

07.10.2020 22:14 | Son Güncelleme

ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Derek Chauvin 1 milyon dolar kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde gözaltına aldığı George Floyd'un dokuz dakika boyunca boğazına basarak ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Chauvin'in şartlı olarak tahliye edildiği belirtildi.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin'in Floyd'un boğazına basarken çekilen görüntüleri ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve ülkede haftalarca protesto gösterileri düzenlenmişti.

Hennepin bölge mahkemesinin kararına göre tahliye şartları, Chauvin'in herhangi bir güvenlik makamında çalışmaması, Floyd'un ailesiyle bağlantı kurmaması ve sahip olduğu her türlü silah taşıma ve bulundurma izinlerini iade etmesini kapsıyor.

Cinayete yardım etmek suçlamasıyla tutuklanan diğer üç polis memuru da kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un öldürülmesiyle ilgili dava 8 Mart 2021 tarihinde görülecek.

George Floyd'un öldürülmesi

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından ülkede ve ardından dünyanın pek çok kentinde geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.

Floyd'un maruz kaldığı şiddet bir video kaydıyla sosyal medyaya da yansımıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan 46 yaşındaki Floyd'un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu.

Floyd, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölmüştü.

Reuters,AP/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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