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  4. Floyd'un Ailesi Minneapolis Kenti Yönetimine Dava Açtı

Floyd'un Ailesi Minneapolis Kenti Yönetimine Dava Açtı

16.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Polis nezaretinde hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ailesi Minneapolis kenti yönetimi ve olayla alakalı suçlanan 4 polis memuruna dava açtı

Floyd'un Ailesi Minneapolis Kenti Yönetimine Dava Açtı

Polis nezaretinde hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ailesi Minneapolis kenti yönetimi ve olayla alakalı suçlanan 4 polis memuruna dava açtı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı Floyd’u gözaltına alırken yere yatırıp boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin ikinci dereceden cinayet, olay sırasında görevde olan diğer üç polis memuru da yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanıyor.

Başkent Washington da dahil ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı büyük protestolara neden olan olayın ardından, dört polis memuru da görevden alındı.

Floyd’un ailesinin avukatı Ben Crump düzenlediği basın toplantısında, tazminat talep ettiklerini açıkladı ancak miktar belirtmedi.

Davada hedeflerinin, polisin toplumda ayrımcılıkla karşılaşanları öldürmelerinin fahiş bedeli olmasını sağlamak olduğuna vurgu yapan Crump, “polisin gelecekte, özellikle siyahlar olmak üzere tüm ötekileştirilmiş kişileri haksız yere öldürmesini mali açıdan engelleyecek” bir sonuç almayı hedeflediklerini aktardı.

Minneapolis emniyet biriminin, başta siyah erkekler olmak üzere genel anlamda gözaltına alınanların haklarını ihlal eden kurallar ve prosedürler uyguladığını iddia eden Crump kentteki polis memurlarının yeniden eğitimden geçirilmesi gerektiğini savundu. Crump, “George Floyd’un boynundaki sadece Derek Chauvin’in dizi değildi. George Floyd’u öldüren, tüm Minneapolis Emniyet Müdürlüğü’ydü” ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, kentteki emniyet birimini feshederek yerine, halk güvenliği sorunları ve suç eylemlerinin ardından yatan sosyal sorunları ele alan bir birim kurma önerisinde bulunmuştu.

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