Floyd'un Ailesi Minneapolis Kenti Yönetimine Dava Açtı

Polis nezaretinde hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un ailesi Minneapolis kenti yönetimi ve olayla alakalı suçlanan 4 polis memuruna dava açtı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı Floyd’u gözaltına alırken yere yatırıp boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin ikinci dereceden cinayet, olay sırasında görevde olan diğer üç polis memuru da yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanıyor.

Başkent Washington da dahil ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı büyük protestolara neden olan olayın ardından, dört polis memuru da görevden alındı.

Floyd’un ailesinin avukatı Ben Crump düzenlediği basın toplantısında, tazminat talep ettiklerini açıkladı ancak miktar belirtmedi.

Davada hedeflerinin, polisin toplumda ayrımcılıkla karşılaşanları öldürmelerinin fahiş bedeli olmasını sağlamak olduğuna vurgu yapan Crump, “polisin gelecekte, özellikle siyahlar olmak üzere tüm ötekileştirilmiş kişileri haksız yere öldürmesini mali açıdan engelleyecek” bir sonuç almayı hedeflediklerini aktardı.