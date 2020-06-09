Floyd'un Cenazesi Bugün Toprağa Veriliyor

Amerika’nın Minneapolis şehrinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd bugün toprağa verilecek. Floyd, Houston’ın Pearland bölgesindeki mezarlıkta annesinin yanına gömülecek. Cenazeye Houston polisli escort görevi üstlenecek.

Dün Fountaion of Praise kilisesinde Floyd’un cenazesi ziyarete açıldı ve binlerce kişi kiliseye akin etti. Floyd’un doğduğu ve büyüdüğü şehirler olan Raeford ve Minneapolis’te de anma törenleri düzenlendi.

Pazartesi günü Houston’da kilisedeki törene katılanlardan biri de Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott oldu. Abbott ayrıca Floyd’un ailesiyle polis departmanının reform konusundaki konuyu da görüşeceğini söyledi.

Abbott “Floyd bir hiç uğruna ölmedi. Onun hayatı, Amerika ve Teksas’ın bu trajediye nasıl bir karşılık verdiğinin yaşayan bir mirası olacak” dedi.

Demokrat Parti’nin bu yıl yapılacak seçimlerdeki Başkan Adayı Joe Biden da Houston’da Floyd’un akrabalarıyla biraraya geldi ve bir saatten fazla bir süre görüştü.