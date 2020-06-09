Floyd'un Cenazesi Bugün Toprağa Veriliyor

Amerika’nın Minneapolis şehrinde polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd bugün toprağa verilecek. Floyd, Houston’ın Pearland bölgesindeki mezarlıkta annesinin yanına gömülecek. Cenazeye Houston polisli escort görevi üstlenecek.
Dün Fountaion of Praise kilisesinde Floyd’un cenazesi ziyarete açıldı ve binlerce kişi kiliseye akin etti. Floyd’un doğduğu ve büyüdüğü şehirler olan Raeford ve Minneapolis’te de anma törenleri düzenlendi.
Pazartesi günü Houston’da kilisedeki törene katılanlardan biri de Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott oldu. Abbott ayrıca Floyd’un ailesiyle polis departmanının reform konusundaki konuyu da görüşeceğini söyledi.
Abbott “Floyd bir hiç uğruna ölmedi. Onun hayatı, Amerika ve Teksas’ın bu trajediye nasıl bir karşılık verdiğinin yaşayan bir mirası olacak” dedi.
Demokrat Parti’nin bu yıl yapılacak seçimlerdeki Başkan Adayı Joe Biden da Houston’da Floyd’un akrabalarıyla biraraya geldi ve bir saatten fazla bir süre görüştü.
Dün ayrıca Floyd’u gözaltına alırken 8 dakika boyunca dizini boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 2. derece cinayetle suçlanan polis memuru Derek Chauvin de ilk kez hakim karşısına çıktı.
Chauvin, duruşmaya bulunduğu yüksek emniyetli hapishaneden video konferans sistemiyle katıldı. Chauvin’in bir sonraki duruşması 29 Haziran’da yapılacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Donald Trump’ın göstericilerin polis departmanı dağıtılsın çağrısını dehşetle karşıladığını dile getirdi. Sözcü, Trump’ın bu konuda farklı alternatifleri değerlendirdiğini söyledi ancak detay vermedi.
Floyd’un öldüğü Minneapolis şehrinde Şehir Konseyi’nin 12 üyesinden 9’u polis departmanın kapatılması yönünde oy kullanacaklarını söylemişlerdi.
Konsey üyelerinden Alondra Cano haftasonu Twitter hesabından paylaştığı mesajında şehrin polis departmanının iyileşebileceğine inanmadıklarını bu nedenle kapatılması yönünde oy kullanacaklarını belirtti.
California Valisi Gavin Newsom da polisin eğitimleri sırasında boğaza bastırarak etkisiz hale getirme metodunun programdan çıkarılması talimatını verdi.
Denver Polis Departmanı da boğaza bastırarak etkisiz hale getirme yönteminin tamamen yasaklandığını açıkladı. Ayrıca SWAT üyelerinin operasyonları sırasında üzerlerindeki kameraların da çalıştırılması talimatı verildi.