Floyd’un kardeşi: "Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi"

Floyd, yetkililere "artık değişim için gerekeni yapın" çağrısında bulundu.George Floyd adlı siyah Amerikalının Minneapolis’te bir polis tarafından sokak ortasında öldürülüşünün yankıları sürüyor. Gözaltındayken öldürülen Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ırkçılığa dayalı adaletsizlik ve polis şiddetini ele alan oturuma katıldı.

Philonise Floyd, "O gün George kimseyi incitmedi. 20 dolar için ölmeyi hak etmedi. Size soruyorum: Bir siyah adamın hayatının bedeli bu mu? 20 dolar mı? 2020’ye geldik. Yeter artık! Sokaklarda eylem yapan insanlar ‘artık yeter’ diyor" diye konuştu.

"George’u onurlandırın ve gerekli değişikleri yapın"

"Bugün bunu durdurmanızı istemek için buradayım. Acıyı durdurun" diyen Floyd, yetkililere seslenerek, "(George’un) ölümünün boşuna olmadığını kanıtlamak sizin elinizde" dedi. Yardım için haykıran kardeşinin görmezden gelindiğini söyleyen Philonise Floyd, "Lütfen şimdi yaptığım çağrıya kulak verin, ailemizden ve dünyanın dört bir yanında sokaklardan gelen çağrıya kulak verin. Farklı geçmişe sahip, farklı cinsiyet ve ırktan birçok insan, değişim talep etmek için bir araya geldi. Onları ve George’u onurlandırın, kolluk kuvvetlerini bir sorun değil, çözüm haline getirmek için gereken değişiklikleri yapın" dedi.