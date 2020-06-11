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  4. Floyd’un kardeşi: "Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi"

Floyd’un kardeşi: "Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi"

11.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nde düzenlenen oturuma katılan George Floyd’un erkek kardeşi, ağabeyinin 20 dolar için ölmeyi hak etmediğini söyledi.

Floyd’un kardeşi: "Ağabeyim 20 dolar için ölmeyi hak etmedi"

Floyd, yetkililere "artık değişim için gerekeni yapın" çağrısında bulundu.George Floyd adlı siyah Amerikalının Minneapolis’te bir polis tarafından sokak ortasında öldürülüşünün yankıları sürüyor. Gözaltındayken öldürülen Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ırkçılığa dayalı adaletsizlik ve polis şiddetini ele alan oturuma katıldı.

Philonise Floyd, "O gün George kimseyi incitmedi. 20 dolar için ölmeyi hak etmedi. Size soruyorum: Bir siyah adamın hayatının bedeli bu mu? 20 dolar mı? 2020’ye geldik. Yeter artık! Sokaklarda eylem yapan insanlar ‘artık yeter’ diyor" diye konuştu.

"George’u onurlandırın ve gerekli değişikleri yapın"

"Bugün bunu durdurmanızı istemek için buradayım. Acıyı durdurun" diyen Floyd, yetkililere seslenerek, "(George’un) ölümünün boşuna olmadığını kanıtlamak sizin elinizde" dedi. Yardım için haykıran kardeşinin görmezden gelindiğini söyleyen Philonise Floyd, "Lütfen şimdi yaptığım çağrıya kulak verin, ailemizden ve dünyanın dört bir yanında sokaklardan gelen çağrıya kulak verin. Farklı geçmişe sahip, farklı cinsiyet ve ırktan birçok insan, değişim talep etmek için bir araya geldi. Onları ve George’u onurlandırın, kolluk kuvvetlerini bir sorun değil, çözüm haline getirmek için gereken değişiklikleri yapın" dedi.

Demokratlar’dan kapsamlı yasa paketi

Adalet Komisyonu, polis şiddeti ve ırkçılığa dayalı adaletsizlikle mücadeleye yönelik geniş kapsamlı bir yasa paketi hazırlıyor. Paketin 4 Temmuz’da Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmadan önce bir dizi oturum daha düzenlenmesi gerekiyor.

Ancak kapsamlı bir politika değişikliğine gidilmesini savunanlarla, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini savunan ve yaşanan sorunları münferit olaylar olarak görme eğiliminde olan Cumhuriyetçiler arasında görüş ayrılıkları bulunuyor.

Bu nedenle Demokratların hazırlamakta olduğu paket üzerinde uzlaşmaya varıp varılamayacağı henüz net değil. Söz konusu paket, polisin gözaltına alırken "chokehol" (boyuna ve boğaza basma) yöntemini kullanmasını ve kapı çalınmadan bir mülke girilerek arama yapılmasını yasaklarken, mağdurlara ve ailelerine polisi uğradıkları zarar için dava açma imkanı verilmesini, polislerin vücut kamerası takmasını, lincin federal nefret suçu kapsamına alınmasını ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini kötüye kullanmasının önüne geçecek bir dizi diğer önlemi öngörüyor.

Demokratların planına sıcak bakmayan Cumhuriyetçilerin de Kongre'de bir yasa paketi hazırlığında olduğu ve Salı günü Senato Adalet Komisyonu'nda bir oturum düzenleyecekleri belirtiliyor.

Reuters/ SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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