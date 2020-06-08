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  4. Floyd’un Naaşı Houston’da 6 Saat Boyunca Ziyarete Açık Olacak

Floyd’un Naaşı Houston’da 6 Saat Boyunca Ziyarete Açık Olacak

08.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un cenaze töreni, Salı günü memleketi Houston’da düzenlenecek. Floyd’un tabutu, Pazartesi günü öğlen saat 12.00’den itibaren altı saat boyunca açık kalacak ve ziyaret edilebilecek

Floyd’un Naaşı Houston’da 6 Saat Boyunca Ziyarete Açık Olacak

ABD’nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs’ta polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd’un cenaze töreni, Salı günü memleketi Houston’da düzenlenecek. Floyd’un tabutu, Fountain of Praise kilisesinde Pazartesi günü öğlen saat 12.00’den itibaren altı saat boyunca açık kalacak ve ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin Corona virüsü önlemleri çerçevesinde maske takması ve eldiven giymesi zorunlu olacak. Floyd’un cenazesi, Cumartesi gece saatlerinde Houston’a getirilmişti. Houston’da Floyd için bir dizi anma töreni düzenlenecek.

Floyd’un naaşı, Salı günü Cenaze töreninin ardından Houston Memorial Gardens mezarlığında annesi Larcenia Floyd’un yanında toprağa verilecek.

Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olmayı önseçimlerde garantileyen Joe Biden, Houston’a giderek Floyd’un ailesini ziyaret etmeyi planlıyor. Görüntülü mesajının da törende yayınlanacağı belirtilen Biden’ın cenazeye katılması ise beklenmiyor.

Biden’ın planlarıyla ilgili Associated Press (AP) haber ajanına açıklama yapan yardımcısı, Demokrat başkan adayının Floyd ailesine başsağlığı dileklerini ileteceğini bildirdi.

Floyd, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınmış, bu süreçte bir polis memuru dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boğazına bastırarak Floyd’un soluksuz kalmasına neden olmuş, daha sonra Floyd’un hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Floyd’un ölümü, hem ABD’de hem de dünyanın dört bir yanındaki birçok kentte polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı kitlesel protesto gösterilerine neden oldu.

Floyd için daha önce Minneapolis ve doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinin Raeford kasabasında da anma törenleri yapıldı.

Perşembe günü Minneapolis’te yapılan anma törenine katılanlar, Floyd’un polis kontrolunda zorla yerde tutulduğu 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunmuştu.

46 yaşındaki Floyd, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Third Ward bölgesinde büyümüştü. Lise yıllarında tanınmış bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Floyd, DJ Screw gibi yerel rap sanatçılarıyla birlikte şarkı söylemişti. Floyd, birkaç yıl önce iş bulmak ve yeni bir başlangıç yapmak için Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine taşınmıştı.

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