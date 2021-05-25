Floyd’un Ölüm Yıldönümünde Ailesinden Polis Reformu Çağrısı

Geçen yıl Amerika’nın Minneapolis kentinde polis nezaretinde yaşamını yitiren siyah Amerikalı George Floyd’un ölüm yıldönümünde ailesi, Kongre’ye polis yasası reformunun yürürlüğe koyulması çağrısı yaptı.

Floyd’un ailesi Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris ile de biraraya geldi. Özel olarak yapılan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Biden görüşmenin ardından yayınladığı yazılı açıklamada, George Floyd’un ‘’dünyayı değiştirdiğini’’, 1960’lardan bu yana görülmeyen boyutta protestoların her ırktan ve nesilden kişileri ‘’manasız cinayetlere artık yeter’’ mesajı altında bir araya getirdiğini belirtti.

Biden Floyd’un ölümüne neden olan polis memurunun geçen ay mahkemede suçlu bulunmasının adalet yönünde önemli bir adım olduğunu ancak bu konuda ilerleme sağlanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Minneapolis kentinde de anma töreni düzenlendi.

Siyah Amerikalı George Floyd, 25 Mayıs 2020 tarihinde beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken, Chauvin’in, boynuna dokuz dakikadan fazla bir süre diziyle bastırması sonucu 46 yaşında yaşamını yitirdi.