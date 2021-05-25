Floyd’un Ölüm Yıldönümünde Ailesinden Polis Reformu Çağrısı

Geçen yıl Amerika’nın Minneapolis kentinde polis nezaretinde yaşamını yitiren siyah Amerikalı George Floyd’un ölüm yıldönümünde ailesi, Kongre’ye polis yasası reformunun yürürlüğe koyulması çağrısı yaptı.
Floyd’un ailesi Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris ile de biraraya geldi. Özel olarak yapılan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Biden görüşmenin ardından yayınladığı yazılı açıklamada, George Floyd’un ‘’dünyayı değiştirdiğini’’, 1960’lardan bu yana görülmeyen boyutta protestoların her ırktan ve nesilden kişileri ‘’manasız cinayetlere artık yeter’’ mesajı altında bir araya getirdiğini belirtti.
Biden Floyd’un ölümüne neden olan polis memurunun geçen ay mahkemede suçlu bulunmasının adalet yönünde önemli bir adım olduğunu ancak bu konuda ilerleme sağlanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Minneapolis kentinde de anma töreni düzenlendi.
Siyah Amerikalı George Floyd, 25 Mayıs 2020 tarihinde beyaz polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken, Chauvin’in, boynuna dokuz dakikadan fazla bir süre diziyle bastırması sonucu 46 yaşında yaşamını yitirdi.
Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı büyük çaplı protestolara neden oldu. Aylar süren ve dünyaya yayılan protestolar sonucunda Amerika’da polis yasasında reform girişimi yeniden hem eyalet bazında hem de ulusal bazda gündeme taşındı.
Kardeşinin ölüm yıldönümünde, Kongre’de gazeteciler önünde konuşan Philonise Floyd, “Amerika’da insanların korku içinde yaşamamalarını sağlamak için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi. Floyd’a konuşması sırasında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve milletvekilleri eşlik etti.
Pelosi de, Floyd’un ölümünden sonra devreye sokulan, polis şiddetinin önlenmesi ve yasaları ihlal eden polislerin cezalandırılmasına dayalı yasa tasarısına değinerek, “Bu tasarıyı kısa bir süre içinde onaylayarak ailenizi biraz olsun rahatlatabilmeyi umuyoruz” dedi.
Floyd’un annesi, kız kardeşi, kızı, erkek kardeşleri, bir erkek kardeşinin eşi ve yeğeni Beyaz Saray’da Başkan Biden ve yardımcısı Harris tarafından karşılandı.
Mart ayında Temsilciler Meclisi’nden geçen polis reformu yasa tasarısında Cumhuriyetçiler özellikle, polislere karşı bireysel olarak dava açılmasının önünde duran nitelikli dokunulmazlık ilkesini değiştiren maddeye karşı çıkıyor. Tartışma konusu olan bu değişiklik, polis memurlarının aşırı güç kullanması halinde dava açılmasına imkan sağlıyor.