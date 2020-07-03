"Floyd'un Ölümü ABD'de Kamuoyu Görüşünü Çok Hızlı Değiştirdi"

ABD’de yapılan son araştırmalara göre, siyah Amerikalı George Floyd’un, polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolar, geçmiş yıllarda yaşanan benzer hareketlere kıyasla ülkede kalıcı değişiklik getirme potansiyeli taşıyor.

Associated Press (AP) haber ajansıyla NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi’nin bu ayın başında yaptığı bir anketin sonuçları, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yarısının polis şiddetinin “çok” ya da “aşırı” ciddi bir sorun olduğu görüşünde olduğunu ortaya koydu. Geçen yıl Eylül ayında yapılan bir araştırmada bu oran sadece yüzde 30’larda seyrederken, 2015 yılı Temmuz ayında da halkın yalnızca üçte biri bu konuyu ciddi bir sorun olarak görüyordu.

Uzmanlar, kamuoyunun sosyal alanlardaki görüşlerinin genelde yavaş değişim gösterdiğine ancak Floyd’un öldürülmesinin ardından oluşan tepkinin geçmişteki değişim eğilimlerine oranla çok daha hızlı ve keskin olduğuna dikkat çekiyor.

Anketi hazırlayan AP-NORC Merkezi’nden Jennifer Benz bu hızlı değişimin son yıllarda biriken tepkinin bir yansıması olabileceğini savunuyor.