Floyd'un Ölümünde İki Otopsi Farklı Bulgular

ABD genelinde şiddetli protestolara neden olan ölümle ilgili bağımsız otopsi tamamlandı. İki doktor, Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polisin boğazına diziyle bastırması sonrasında, siyah Amerikalı George Floyd’un oksijensiz kaldığı için yaşamını yitirdiğini ve öldürüldüğünü açıkladı. Floyd’un ölümüne neden olacak başka tıbbi sorunu bulunmadığı da kaydedildi.

Bağımsız otopsiyi yapan doktorlardan Michigan Üniversitesi’nden adli tıp be otopsi hizmetleri direktörü Allecia Wilson, bulgularının ‘’mekanik asfiksi’’ denilen solunum yolundaki engellerle uyumlu olduğunu söyledi.

Floyd ailesi adına otopside bulunan ve meslektaşının bulgularını doğrulayan Doktor Michael Baden da bulgulara göre Floyd’ın öldürüldüğünü ve ölümüne neden olan bir başka hastalığının bulunmadığını açıkladı.

Baden, ‘’Dört dakikadan daha az bir süre George Floyd’un hareketsiz, cansız kaldığını görebiliyoruz’’ diye konuştu.

Baden, Floyd’un ölümünde sadece boğazına bir polisin diziyle bastırması değil, diğer iki polisin de sırtına baskı yapması nedeniyle oksijenin akciğerlerine gitmemesi ve var olan havanın da ciğerlerden çıkamamasının etkili olduğunu belirtti.