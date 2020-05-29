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Floyd’un Ölümünün Ardından Los Angeles’ta Protesto Gösterileri

29.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Minneapolis’te siyah şüpheli George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine ülke genelinde Çarşamba akşamı başlayan protesto gösterileri Los Angeles’ta da devam ediyor

Floyd’un Ölümünün Ardından Los Angeles’ta Protesto Gösterileri

Minneapolis’te siyah şüpheli George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine ülke genelinde Çarşamba akşamı başlayan protesto gösterileri Los Angeles’ta da devam ediyor.

İlk olarak Los Angeles şehir merkezinde toplanan yüzlerce kişi, sloganlar atarak kentin en işlek noktalarından olan 101 numaralı otobana geçti ve yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Otoban üzerindeki iki polis aracını kuşatan göstericiler ‘siyahların hayatı önemlidir’ sloganları atarak araçların camlarını kırdı.

Bu sırada polis aracı üzerinden düşen bir göstericinin yaralandığı bildiriliyor.

Dün akşamki gösterilerin adresi Los Angeles Emniyet Müdürlüğü LAPD genel merkez binasının önüydü. Burada toplanan kalabalık, uzun süre sloganlar atarak Minneapolis’teki dört polis memurunun tutuklanması için çağrı yaptı.

LAPD genel merkez binası duvarlarının, olayı kınayan çeşitli yazı ve resimlerle donatıldığı görüldü. Bina çevresindeki polis aracını kuşatan göstericiler, bu kez ellerindeki şişelerle araca su fırlatarak sloganlar atmayı sürdürdü.

LAPD, ‘İfade özgürlüğü bizim için son derece önemli, acınızı ve öfkenizi anlıyoruz, ancak pro-testoların kamu güvenliğini tehlikeye atmamasına dikkat etmemiz gerekiyor’ açıklamasında bulundu.

Los Angeles ve çevresindeki polis memurlarından da olaya tepkiler sürüyor.

Long Beach Emniyet Müdürü, ‘ Bu uygulanan davranış, ne mesleki yeminimizle ne de vicdan-larımızla uyuşuyor’ diye konuştu.

Los Angeles Polis Koruma Birliği de açıklamasında ‘Bir polis memurunun ilk görevi, yaşama saygı olmaktır’ diyerek, Minneapolis’teki olayı kınadı.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de tepkisini gösterenler arasındaydı. Garcetti, Twit-ter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Bir insan gözümüzün önünde öldürüldü. Kızgın olmak, adalet aramak ve bir daha asla demek için tüm nedenlere sahibiz’ ifadelerini kullandı. Garcetti, protestoların barışçı sınırlar içerisinde yapılması gerektiğinin de altını çizdi.

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