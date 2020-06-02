Floyd'un Ölümünün Dünya Çapında Yarattığı İnfial Büyüyor

Siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alınırken yaşamını yitirmesi Paris’ten Sydney’e dünyanın dört bir yanında protesto edildi.

Avrupa Birliği üst düzey yetkililerinden Josep Borrell, Floyd’un ölümüyle ilgili olarak, “Şoke olduk ve dehşete düştük” ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de toplanan yaklaşık 3 bin kişi, ABD’li George Floyd’un öldürülmesini protesto ederek ırklar arası ilişkilerde temel değişiklikler yapılmasını talep etti. Göstericiler, Sydney sokaklarında ‘’Nefes alamıyorum’’ ve ‘’Siyahların hayatı değerlidir’' sloganları atarak, polis eşliğinde iki saat süren barışçı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Avustralya’daki gösterilerde protestocuların ülkedeki yerli nüfusun maruz kaldığı ayrımcılık ve polis şiddetine de dikkat çektiği gözlemlendi. Guardian gazetesine göre Avustralya’da 1991 yılından bu yana 432 Avustralya yerlisi, gözaltındayken hayatını kaybetti.

Fransa’nın başkenti Paris’te ve ülkenin diğer büyük kentlerinde Salı akşamı için gösteri çağrısı yapılırken, Hollanda’nın Lahey kentinde de protesto hazırlıkları olduğu aktarıldı.