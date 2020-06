Floyd'un Ölümünün Dünya Çapında Yarattığı İnfial Büyüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Amerika genelinde patlak veren protestoların “anlaşılır ve meşru” olduğunu belirterek, barışçı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmemesini umduklarını söyledi. Maas ayrıca, “Bu protestoların ABD’de bir etkisi olmasını umduğumuzu da üstüne basarak belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Kenyan opposition leader and former Prime Pinister Raila Odinga offered a prayer for the U.S., “that there be justice and freedom for all human beings who call America their country.”

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Floyd’un ölümüne Afrika’dan da tepki geldi. Gana lideri Nana Akufo-Addo, “21’inci yüzyılda, demokrasinin büyük kalesi ABD’nin hala sistematik ırkçılık sorunuyla boğuşmaya devam etmesi doğru olamaz” ifadelerini kullandı.

Kenya’nın eski Başbakanı, muhalefet lideri Raila Odinga da Amerika için dua çağrısı yaparak, “Amerika’yı vatan olarak benimseyen tüm insanlar için adalet ve özgürlük diliyoruz’’ dedi.

Güney Afrika’da finanstan sorumlu bakan Tito Mboweni de, siyahların sistematik bir şekilde öldürülmesine karşı geçmişte ülkedeki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen küçük çaplı protestoları hatırlattı ve eski ABD büyükelçisi Patrick Gaspard’ın o dönemde kendisini büyükelçiliğine davet ederek, “Bu gördüğün hiçbirşey, durum çok daha kötü” ifadelerini kullandığını söyledi.