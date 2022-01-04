Flurona nedir, belirtileri neler? Flurona nasıl bulaşır? Türkiye'de var mı?

İsrail'de hamile bir kadında aynı anda influenza (grip) ve koronavirüs tespit edildi. Flurona adı verilen bu varyantın ortaya çıkmasının ardından belirtileri, nasıl bulaştığı ve Türkiye'de olup olmadığı merak konusu oldu. Flurona belirtilerine ilişkin, İsrail'de tedavi gören hastanın tedavi gördüğü hastanenin doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...
İsrail'de hamile ve aşısız bir kadının hem grip (flu) hem de koronavirüse yakalandığı tespit edildi. İsrail'de ilk kez rastlanan bu vakanın adı olan flurona, adını koronavirüs ve Türkçesi 'grip' olan 'flu' isimlerinden aldı.
İki hastalığın da belirtileri görülen genç kadının süreci hafif atlattığı ve taburcu edildiği belirtildi. Hastanın tedavi gördüğü hastanenin jinekoloji bölümü başkanı Prof. Arnon Vizhnitser, “Hamile kadına grip ve COVID-19 teşhisi konuldu. İki kez yapılan kontroller sonrasında iki hastalığın testi de pozitif çıktı. Hastalıklar üst solunum yollarını etkileyerek nefes almayı zorlaştırıyor ve oldukça bulaşıcı nitelikte” dedi.
Flurona vakasına Türkiye'de rastlanılmadı.
Omicron varyantının en yaygın belirtileri arasında burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı, ve gece terlemeleri yer alıyor.
Omicron varyantına karşı vatandaşları uyaran Bakan Koca, varyanttan korunmak için şu önerilerde bulundu:
Kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli
Her durumda maske kullanımından taviz vermemeli
Aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli
Sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız.
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