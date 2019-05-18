HABER

Flüt çalarak simit satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da seyyar simit satıcısı Hüseyin Yıldırım (69), flüt çalarak kentin sokaklarını dolaşıyor.

Flüt çalarak simit satıyor

Merthan MORKOÇ/ ANKARA (DHA)- ANKARA'da seyyar simit satıcısı Hüseyin Yıldırım (69), flüt çalarak kentin sokaklarını dolaşıyor. Günde 15 kilometre yürüyen Yıldırım, çobanken çaldığı flütü yıllardır da simit satarken çaldığını söyledi.
Çorum’da dünyaya gelen Hüseyin Yıldırım, ilkokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başladı. Bir süre çobanlık yapan Yıldırım, flüt çalmayı öğrendi. Yıllardır Ankara sokaklarında flüt çalarak seyyar simit sattığını söyleyen Yıldırım, "Müşterilerim artık beni öğrendiler. Bazı yerlerde simitçi diye bağırmıyorum. Flütün sesinin duyduklarında müşterilerim geliyorlar” dedi.
Ankara’da İzmir simidi sattığını belirten Yıldırım, "Bu benim sattığım Ankara simidi değil, İzmir simidi, beyaz simit. Ankara siyah simidi bilir. Bu simidi bir usta İzmir’den getirdi. Satıcısı az diye ben de beyaz simit satıyorum. Yağlı simit yapıyorum. O yüzden özel imalat yazıyorum. Ankara simidi meşhur ama benim simidim de meşhur” dedi.
Seyyar simitçilerin artık hiçbir yerde bekleyerek satış yapmadığını vurgulayan Yıldırım, “Onun için de zabıtalar seyyar simitçileri almıyor. Birisi simidi ister tablamı yere indiririm. Sonra tekrar yoluma devam ederim. Simit kafeleri çoğaldı. vatandaş buraları tercih ediyor. Günde en az 15 kilometre yürüyorum“ dedi.
Yıldırım, flüt çalarak simit satmasının nedeninin ise çobanlık günlerine özlem olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Flüt çalarak simit satıyorFlüt çalarak simit satıyorFlüt çalarak simit satıyorFlüt çalarak simit satıyor

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Huzurevinde 17 günde 10 ölümHuzurevinde 17 günde 10 ölüm
TİKA’dan Ukrayna’da iftar programıTİKA’dan Ukrayna’da iftar programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde yakalandı! Tam 83 kilogram

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.