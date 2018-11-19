Flüt virtüözü Kutluer Doğu Kudüs'te konser verdi

KUDÜS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi, Flüt virtüözü Şefika Kutluer, işgal altındaki Doğu Kudüs'te konser verdi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki konsere, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsololğu ve Kudüs Yunus Emre Türk Merkezinin katkılarıyla düzenlenen konserde Kutluer, birbirinden özel eserleri çaldı.
Kutluer, dün de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Barenboim-Said Vakfının "Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası" eşliğinde bir konser vermişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum