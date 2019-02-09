Flüt yarışmasında ikinci olan Merve Başoğlu kendisine destek olanlara teşekkür etti

Geçen yıl flüt solo dalında birinci olduğunu, bu yıl da oda müziği dalında arkadaşı ile katıldığı yarışmada ikinciliğe layık görüldüklerini aktaran Başoğlu, dünyanın her tarafından gelen çok önemli flüt sanatçılarının katıldığı için bu yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Başoğlu, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile Joseph Haydn'ın flüt için bestelediği Echo ve Jindrich Feld'in iki flüt için bestelediği "Duo Concertant" isimli eserleri icra ettiklerini anlattı.

Sibel Kumru Pensel başkanlığındaki "A Travers La Flüte" adlı derneğin yarışmayı düzenlediğini ve derneğin Avrupa'da birçok müzik derneği ile bağlantıda olduğunu belirten Başoğlu bu yıl yarışmanın dokuzuncusunun gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Başoğlu, "Çok mutlu olduk, çok heyecanlı bir durumdu bizim için. Öncelikle ben çok gururlandım çünkü hayallerimden birini gerçekleştirmiş oluyorum." dedi.

- "Devlet koruması altında yetiştim"

Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüdüğünü anlatan Başoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten oradaki çocukların bir şeyleri başarabilmesi çok zor ama hiçbir şey imkansız olmuyor. Çünkü devlet her konuda desteği sağlıyor. Hem psikolojik, hem manevi hem de maddi. O yüzden ben kendi adıma çok mutlu oldum. Aynı zamanda Türkiye'deki koruma altındaki çocuklara da 'belki bir umut olabilirim' diye, bu yüzden çok gururlu hissediyorum."

Yurda girdiğinde 13 yaşında olduğunu, 8. sınıftayken ders sırasında okuldaki müzik öğretmeninin yan flüt çaldığını anlatan Başoğlu, "Ben de gördüğümde aşık oldum. Çok etkilendim. O yüzden başlamak istedim ve başlamak için her şeyi yaptım." şeklinde konuştu.

Öğretmeninin sürekli kendisine "Müzikle ilgilensen daha iyi olur çünkü yeteneğin var." dediğini aktaran Başoğlu, liseyi bitirdikten sonra Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini burslu olarak kazandığını, orada birkaç yıl geçirdikten sonra Fransa'daki üniversiteye geçiş yaptığını anlattı.