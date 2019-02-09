Flüt yarışmasında ikinci olan Merve Başoğlu kendisine destek olanlara teşekkür etti

BERLİN (AA) - Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda ikici olan Merve Başoğlu, hayallerinin birini gerçekleştirmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Başoğlu, yarışmaya birlikte katıldığı arkadaşı Mutlu İşdar ile icra ettikleri sanat dalı, ikinci oldukları yarışma ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Sibel Kumru Pensel başkanlığındaki "A Travers La Flüte" adlı derneğin yarışmayı düzenlediğini ve derneğin Avrupa'da birçok müzik derneği ile bağlantıda olduğunu belirten Başoğlu bu yıl yarışmanın dokuzuncusunun gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Başoğlu, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile Joseph Haydn'ın flüt için bestelediği Echo ve Jindrich Feld'in iki flüt için bestelediği "Duo Concertant" isimli eserleri icra ettiklerini anlattı.
Geçen yıl flüt solo dalında birinci olduğunu, bu yıl da oda müziği dalında arkadaşı ile katıldığı yarışmada ikinciliğe layık görüldüklerini aktaran Başoğlu, dünyanın her tarafından gelen çok önemli flüt sanatçılarının katıldığı için bu yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Başoğlu, "Çok mutlu olduk, çok heyecanlı bir durumdu bizim için. Öncelikle ben çok gururlandım çünkü hayallerimden birini gerçekleştirmiş oluyorum." dedi.
- "Devlet koruması altında yetiştim"
Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüdüğünü anlatan Başoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Gerçekten oradaki çocukların bir şeyleri başarabilmesi çok zor ama hiçbir şey imkansız olmuyor. Çünkü devlet her konuda desteği sağlıyor. Hem psikolojik, hem manevi hem de maddi. O yüzden ben kendi adıma çok mutlu oldum. Aynı zamanda Türkiye'deki koruma altındaki çocuklara da 'belki bir umut olabilirim' diye, bu yüzden çok gururlu hissediyorum."
Yurda girdiğinde 13 yaşında olduğunu, 8. sınıftayken ders sırasında okuldaki müzik öğretmeninin yan flüt çaldığını anlatan Başoğlu, "Ben de gördüğümde aşık oldum. Çok etkilendim. O yüzden başlamak istedim ve başlamak için her şeyi yaptım." şeklinde konuştu.
Öğretmeninin sürekli kendisine "Müzikle ilgilensen daha iyi olur çünkü yeteneğin var." dediğini aktaran Başoğlu, liseyi bitirdikten sonra Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini burslu olarak kazandığını, orada birkaç yıl geçirdikten sonra Fransa'daki üniversiteye geçiş yaptığını anlattı.
Başoğlu, "Hedeflerim ise daha büyük, en önemli yarışmalara katılarak dereceler alıp Türkiye'yi daha iyi bir şekilde temsil etmek ve de koruma altındaki çocukları sanat doğrultusundaki isteklerini ortaya çıkararak onları teşvik etmek." diye konuştu.
Başoğlu, Fransa'da flüt üzerine bir ekol bulunduğunu ifade ederek, "Kendine özgü ve dünyada kendilerini ifade ettikleri bir sistem var. Bu yüzden çok önemli bu ekolü alabilmem. Aynı zamanda Almanya'da da var en büyük sanatçılar. Bu iki ekolün karışımı, kendi tarzlarında kendi müziklerini oluşturuyor. Fransa'ya oradaki kültürü ve bilgilerini almak için gittim." şeklinde konuştu.
- Emine Erdoğan'a teşekkür
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde burslu okurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, hayalini kurduğu uluslararası standarttaki bir flütü kendisine hediye ederek çalışmalarına destek olduğunu belirten Başoğlu, ''Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a, eski Bakan Fatma Betül Sayan'a, TOBB ve PTT'ye teşekkür ediyorum.'' dedi.
Devlet koruması altındaki çocuklara da çağrıda bulunan Başoğlu, "Eğer bir şey istiyorlarsa, bir hedefleri varsa bunu gerçekleştirmekten korkmamaları, cesaretleri olmaları gerekir." ifadesini kullandı.
Yarışmaya Merve Başoğlu ile katılan ve Berlin'de eğitim gören Mutlu İşdar da ilkokulda müzik öğretmeninin flüt çaldığında çok etkilendiğini belirterek, flüt çalan üst komşusunun kendisini öğretmenine yönlendirdiğini söyledi.
İşdar, Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gördüğünü, daha sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bölümünü kazandığını belirterek, çalışmalara bir süre devam ettikten sonra orkestralarda çaldığını ve ardından Almanya'da eğitim almaya karar verdiğini anlattı.
Bu arada bir flüte ihtiyaç duyduğunu söyleyen İşdar, Çanakkale Belediyesinin yardımcı olduğunu ve bir flüt temin ettiğini kaydetti.
Bilkent Üniversitesinde Merve Başoğlu ile tanıştığını, orada birlikte yarışmalara ve stajlara katıldıklarını ifade eden İşdar, daha sonra arkadaşının Fransa'ya gittiğini ifade etti.
Arkadaşı Merve Başoğlu ile irtibatının devam ettiğini belirten İşdar, "Yarışma için çok fazla çalışamadık. Almanya'da sınav haftamdı. Merve de Fransa'nın Nice kentindeydi. Sadece iki saat çalıştık ve yarışmaya girdik. Daha önceden kendi bölümlerimizi çok iyi çalıştığımız için jürinin beğenisini kazandık ve jüri bizi çok takdir etti. 'Çünkü iki saat çalışmayla düet yarışmasına girmenin çok büyük cesaret istediğini' söylediler." dedi.
Yarışmada ikinci oldukları için mutlu olduğunu vurgulayan İşdar, "Bir grup olarak bir şeyi başarmak gerçekten güzel bir duygu. Türk olarak ikincilik ödülü verdiler, bu benim için çok gurur verici." şeklinde konuştu.
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