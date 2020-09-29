Flynn Davası Düşecek mi?

Flynn’i savunan ekipten Sidney Powell, “Bu dava hakkında, genel gidişatıyla ilgili kendisini bilgilendirmek için Başkan’la bir kez konuştum. Af çıkarmamasını talep ettiğim kısa zaman öncesindeki bir görüşmeme kadar, Başkanla bu davayı asla konuşmadım” dedi.

Duruşmada Flynn’in avukatı, dava konusunda Başkan Trump’la görüştüğünü ancak Başkan’dan Flynn için af kararı çıkarmamasını istediğini söyledi.

Flynn, Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce, Başkan Barack Obama döneminde Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak Rusya'nın o dönemki Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a iki kez yalan söylediği suçlamasını kabul etmişti.

Geçen yıl avukat değişikliği yapan Flynn, savunma taktiğini değiştirerek FBI'ın kendisini oyuna getirdiği iddiasında bulundu.

Öte yandan Adalet Bakanı William Barr, Mayıs ayında hukuk camiasını şaşkınlığa uğratan bir karar alarak iddia makamına davayı düşürmesi talimatı vermişti. Kararı eleştirenler, Bakan Barr'ı, Trump yandaşlarını ayrıcalıklı muameleye tabi tutmakla suçlamıştı.

Yargıç Sullivan ise Barr'ın bu beklenmedik kararı karşısında Adalet Bakanlığı'nın hukuki duruşuna karşı iddiada bulunması için eski yargıç John Gleeson'ı görevlendirmişti.

Flynn'in avukatları, Washington'daki Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak Yargıç Sullivan'ın elini zorlamaya çalışmış, Sullivan'ın yasalar gereği Adalet Bakanlığı'nın davanın düşürülmesi talebini yerine getirmekle yükümlü olduğunu savunmuştu.