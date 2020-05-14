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Flynn Davasında Yeni Suçlama Olasılığı

14.05.2020 05:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davaya bakan yargıç, Flynn hakkında “mahkemeye hakaret” suçlamasının getirilip getirilemeyeceğini değerlendirmek üzere emekli bir yargıcı görevlendirdi

Flynn Davasında Yeni Suçlama Olasılığı

Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davaya bakan yargıç, Flynn hakkında “mahkemeye hakaret” suçlamasının getirilip getirilemeyeceğini değerlendirmek üzere emekli bir yargıcı görevlendirdi.

Rusya soruşturması kapsamında hakkında ilk iddianame hazırlanan isim olan Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için Adalet Bakanlığı harekete geçmiş ancak davaya bakan Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan, bu taleple ilgili kararını hemen vermeyerek “müşahit tarafların” görüşlerinin alınması kararını vermişti.

Flynn davasına bakan yargıç Sullivan’dan Çarşamba akşamı bir karar daha geldi. Yargıç, daha önce FBI’ya Rus Büyükelçi ile görüşmesinin içeriği hakkında yalan söylediğini kabul eden Michael Flynn’in, mahkemeye hakaretten suçlanıp suçlanmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak üzere eski federal yargıç John Gleeson’ı görevlendirdiğini açıkladı.

Yargıç Sullivan, Michael Flynn’in yeminli ifadesinde FBI’a yalan söylediğine, ancak daha sonra bu ifadeyi geri alarak asla yalan beyanda bulunmadığını söylemesine dikkat çekti ve eski federal yargıç Gleeson’dan bu nedenle tavsiye talep ettiğini söyledi.

Sullivan ayrıca Gleeson’dan Adalet Bakanlığı’nın Flynn davasının düşürülmesi talebinin neden reddedilmesi gerektiğini de gerekçelendirmesini istediğini açıkladı. Emekli New York federal yargıcı John Gleeson’dan “amicus curiae” yani “mahkeme dostu” olarak argümanlarını sunmasını talep etti.

Bu terim hukuk dilinde, “müşahit taraf” olarak bilinen, aslında söz konusu davaya müdahil olmayan ancak dava kapsamında tavsiyede bulunması amacıyla mahkeme tarafından davet edilen şahıs ya da kurum olarak biliniyor.

“Mahkeme dostu”, bir dava hakkında bilgi vererek karara bağlanma sürecine yardımcı olan, davalı ya da davacıyla herhangi bir bağı olmadığı için de tarafsızlığına güvenilen kişi anlamına geliyor.

Bu adım davaya bakan yargıcın, Adalet Bakanlığı’nın Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini kabul etme konusunda direnç gösterdiğinin bir diğer sinyali olarak yorumlandı. Yargıç Sullivan bir gün önce de Adalet Bakanlığı’nın Flynn davasının düşürülmesi talebine ilişkin kararı hemen almayacağının işaretini vermişti.

Adalet Bakanlığı, geçen hafta Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin FBI’ya yalan söylemekle suçlanan Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın meşru temellere dayanmadığını savunarak, yeni ortaya çıkan bilgi ve belgeler ışığında davanın düşürülmesi talebini Yargıç Emmet Sullivan’a iletmişti.

Adalet Bakanlığı’dan son gelişmelerle ilgili yeni bir açıklama ise henüz yok.

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