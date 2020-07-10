‘‘Flynn Davasını Düşürme Kararı Yeniden Değerlendirilmeli’’

Sullivan, davanın düşürülmesi kararının “adaletin düzenli şekilde uygulanmasını tehdit ettiğini ve emsal kararlardan ciddi bir uzaklaşma anlamına geldiğini” belirtti. Sullivan ayrıca kararın mahkemenin görevini yapmasını engellediğini savunarak, ‘‘Panelin kararı olağan hukuk sürecini tersine çevirme tehdidi oluşturuyor’’ ifadesini kullandı.

Mahkeme Yargıç Sullivan’ın talebine olumlu yanıt verirse, bu sefer üç değil tam zamanlı çalışan 11 yargıçla tarafların argümanları yeniden dinlenecek.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan, District of Columbia Temyiz Mahkemesi’nin üç yargıçtan oluşan bir panelinin davanın düşürülmesi yönünde 24 Haziran’da verdiği kararın, mahkemenin tamamı tarafından yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu. Temyiz mahkemesi, davanın düşürülmesi kararını 1’e karşı 2 oyla almıştı.

Adalet Bakanlığı geçen ay, FBI’ın Flynn’i sorgulamak için yeterli zemine sahip olmadığını savunarak suçlamaların düşürülmesini istemişti. Bu talep, Adalet Bakanı William Barr’ın makamını Başkan Trump’a ve yakın çevresine yardım etmek için kullandığı eleştirilerine neden olmuştu.

Sullivan, davanın düşürülmesi talimatını almasının hemen ardından davayı düşürmek için imza atmak yerine emekli bir yargıcı kararı incelemesi için atamış, bunun sonucunda eski ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı John Gleeson hükümetin talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Sullivan, ‘‘emsali görülmemiş dava düşürme talimatını’’ onaylamadan önce dikkatlice incelemesi gerektiğini söyledi.

Flynn, eski özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Moskova’nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında suçlama yapılan isimlerden biriydi.

Flynn daha önce iki kez Rusya’nın dönemin Büyükelçisi Sergey Kislyak’la konuşmaları konusunda Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyan verdiği konusunda suçunu itiraf etmişti.

Daha sonra avukatı değişen Flynn, FBI’ı ifadesini alırken kendisini köşeye sıkıştırmakla suçlamış ve hakkındaki davanın düşürülmesini istemişti.

