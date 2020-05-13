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Flynn Davasının Düşürülmesi Talebi Beklemeye Alındı

13.05.2020 19:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçmişti. Ancak davaya bakan yargıç, bu konuda hemen karar vermeyeceğini, dışarıdan şahıs ve grupların görüşlerine başvurulacağını belirtti

Flynn Davasının Düşürülmesi Talebi Beklemeye Alındı

Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçmişti. Ancak davaya bakan yargıç, bu konuda hemen karar vermeyeceğini, dışarıdan şahıs ve grupların görüşlerine başvurulacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin FBI’ya yalan söylemekle suçlanan Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın meşru temellere dayanmadığını savunarak, yeni ortaya çıkan bilgi ve belgeler ışığında davanın düşürülmesi talebini yargıca iletmişti.

Davanın düşürülmesi talebinde nihai kararı yargıcın vermesi gerekiyordu. Michael Flynn davasına bakan Yargıç Sullivan ise Salı gecesi hazırlanan mahkeme emrinde, “davanın mevcut durumuna bakıldığında, şahıs ve kurumların görüş beyanında bulunmak üzere mahkemeden izin isteyeceğini öngördüğünü” belirtti.

Dava yargıcının bu ifadeleri, Flynn soruşturmasında görev yapmış olan eski federal yetkililerin Adalet Bakanlığı’nın suçlamaların düşürülmesi amacıyla harekete geçmesine yönelik tepkilerini yazılı açıklamalar ya da gazetelerdeki yazılar aracılığıyla dile getirmesiyle yaşanan yoğun tartışmaya bir atıf olarak değerlendirildi.

Flynn’in avukatlarından “müşahit tarafların görüş beyan etmesine” itiraz

Yargıç, hukuk dilinde “müşahit taraf” olarak bilinen, aslında söz konusu davaya müdahil olmayan ancak dava kapsamında tavsiyede bulunması amacıyla mahkeme tarafından davet edilen şahıs ya da kurumların görüş beyan etmesi için bir takvim belirleyeceği mesajını verdi.

Adalet Bakanlığı’nın tartışma yaratan adımının ardından kendini “Watergate Savcıları” olarak tanımlayan bir grup, mahkemeye tavsiye amacıyla görüş beyanında bulunma niyetinde olduğunu açıklamış, Flynn’in avukatları ise Salı gecesi mahkemeye yaptıkları başvuruda “bu tür görüş beyanlarının bu mahkemede yeri olmadığını” savunarak itiraz etmişti.

Michael Flynn’in avukatları, söz konusu dava dosyasının “ABD hükümeti ve davanın sanığı arasında olduğunu, üçüncü tarafların anlaşmazlığa müdahil olarak hükümetin avukatlığı rolünü gasp etmemesi gerektiği görüşünü dile getirmişti.

“Yargıcın kararı, bakanlığın talebine otomatik onay vermeme eğiliminde olduğunu gösterdi”

Yargıç Emmet Sullivan’ın bu yöndeki kararı, Adalet Bakanlığı’nın Flynn davasının düşürülmesi talebine otomatik olarak onay vermeme eğiliminde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.
Başkan Donald Trump’ın 2016 seçimini kazandıktan sonra ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getirdiği Michael Flynn, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında FBI’ya verdiği ifadede, Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile geçiş dönemi sırasında yaptığı görüşmenin içeriği hakkında yalan söylediğini kabul etmişti.

Ancak Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta, FBI’ın daha soruşturma sürecinin başında Flynn’i sorgulamak için elinde yeterli dayanak olmadığını, Flynn’in de FBI’ya ifade vermesi sırasında söylediklerinin Rusya ve Trump’ın seçim kampanyası ekibi arasındaki karşı istihbarat soruşturmasıyla ilgili olmadığını savunmuştu.

Yargıç Sullivan’ın, Adalet Bakanlığı’ndan, 2017 yılından bu yana süren ve Flynn’in de suçunu itiraf ettiği bir davanın düşürülmesini neden talep ettiğine ilişkin daha fazla ayrıntı talep etmesi de mümkün.

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