‘’Flynn Davasının Düşürülmesi Talebi Reddedilmeli’’

Önce yargıyla işbirliği yapmayı kabul eden Michael Flynn, daha sonra hem avukatlarında hem de izlediği taktiklerde değişikliğe giderek, FBI’ın oyununa geldiğini savunmuş ve suçunu itirafını geri alma talebinde bulunmuştu. Flynn, federal savcıların ‘’kötü niyetli’’ hareket ettiklerini ve aralarındaki anlaşmanın kendi üzerlerine düşen kısmını yerine getirmediklerini savunmuştu.

Emekli Korgeneral Michael Flynn, Rusya'nın eski ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Dairesi'ne (FBI) iki kez yalan söylediğine dair suçlamayı kabul etmişti.

Gleeson, Çarşamba günü sunduğu dosyada hükümetin, ‘’Başkan’ın siyasi bir müttefikine yarar sağlamak için epey olağandışı bir eylem sergilediği’’ değerlendirmesinde bulundu.

ABD Adalet Bakanlığı’nın, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini incelemek için görevlendirilen emekli federal yargıç, hükümetin talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Eski ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı John Gleeson, bu görüşüne gerekçe olarak, ‘’savcılık yetkisinin ağır şekilde suistimal edildiğine dair açık kanıt’’ bulunmasını gösterdi.

Gleeson, davaya bakan Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan tarafından hükümetin talebini inceleme üzere özel olarak görevlendirilmişti. Adalet Bakanlığı’nın Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebi konusunda nihai kararı Sullivan ve duruma göre temyiz mahkemesi karar verecek.

Savcılar soruşturma başladığında, Flynn’in hükümetle kapsamlı işbirliği yaptığı için hapis cezasından kurtulmaya hak kazandığı şeklinde görüş beyan etmişti ancak daha sonraki aylarda, özellikle de Flynn’in yeni avukatlar tutması ve bu avukatların hükümete karşı ‘’görevini kötüye kullanma’’ iddiaları yöneltmesinin ardından emekli generalle ilişkiler giderek gerildi.

Adalet Bakanlığı geçen ay, FBI’ın her şeyden önce Flynn’i sorgulamak içi yeterli zemine sahip olmadığını savunarak suçlamaların düşürülmesini istemişti. Bakanlık ayrıca, Flynn’in FBI ile mülakatı sırasında yaptığı açıklamaların Rusya’yla Trump’ın seçim kampanyası arasında gizli işbirliği yapıldığı iddialarıyla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmaya bir katkısının olmadığını savunmuştu.