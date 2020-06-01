Flynn Davasının Düşürülmesi Talebinde Kritik Gün

Emekli Korgeneral Michael Flynn, Rusya'nın ABD eski Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Dairesi'ne (FBI) iki kez yalan söylediğine dair suçlamayı kabul etmişti.

Muhalifler, Adalet Bakanlığı'nı, Trump'ın kişisel çıkarlarını korumaya çalışmakla suçluyor. Bu suçlamaya Trump'ın yakın müttefiklerinden Roger Stone'a daha hafif bir ceza verilmesi talebi de dahil.

Önce yargıyla işbirliği yapmayı kabul eden Michael Flynn, daha sonra hem avukatlarında hem de izlediği taktiklerde değişikliğe giderek, FBI’ın oyununa geldiğini savunmuş ve suçunu itirafını geri alma talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr, davayı değerlendirmesi için Missouri eyaletindeki St. Louis'den federal savcı Jeff Jensen'ı görevlendirdi. Jensen, Bakan Barr'ı, soruşturmanın meşru temellere dayanmadığı gerekçesiyle davayı düşürmeye çağırdı.

Yargıç Emmet Sullivan, Flynn davasının başsavcısının görevden çekilmesi üzerineyse ''mahkeme dostu'' olarak görev yapması amacıyla emekli yargıç John Gleeson'a başvurdu ve Gleeson'dan Adalet Bakanlığı'nın davanın düşmesi talebinin neden reddedilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmesini istedi.

Bu terim hukuk dilinde, “müşahit taraf” olarak bilinen, aslında söz konusu davaya müdahil olmayan ancak dava kapsamında tavsiyede bulunması amacıyla mahkeme tarafından davet edilen şahıs ya da kurum olarak biliniyor.

“Mahkeme dostu”, bir dava hakkında bilgi vererek karara bağlanma sürecine yardımcı olan, davalı ya da davacıyla herhangi bir bağı olmadığı için de tarafsızlığına güvenilen kişi anlamına geliyor.