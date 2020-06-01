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Flynn Davasının Düşürülmesi Talebinde Kritik Gün

01.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı’nın Başkan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini değerlendiren yargıcın vereceği yanıtın süresi, bugün doluyor

Flynn Davasının Düşürülmesi Talebinde Kritik Gün

ABD Adalet Bakanlığı’nın Başkan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini değerlendiren yargıcın vereceği yanıtın süresi, bugün doluyor.

Washington D.C. Temyiz Mahkemesi, Michael Flynn'in Adalet Bakanlığı’nın talebine uygun şekilde davanın düşürülmesi için mahkemeye sunduğu acil dilekçeyi 1 Haziran'a kadar yanıtlaması yönünde, davaya bakan Yargıç Emmet Sullivan'a talimat vermişti.

Yargıç Sullivan, Adalet Bakanı William Barr'ın 7 Mayıs'ta Michael Flynn hakkındaki yalan beyan suçlamasının düşürülmesi talebiyle ilgili kararını henüz belirtmedi.

Muhalifler, Adalet Bakanlığı'nı, Trump'ın kişisel çıkarlarını korumaya çalışmakla suçluyor. Bu suçlamaya Trump'ın yakın müttefiklerinden Roger Stone'a daha hafif bir ceza verilmesi talebi de dahil.

Emekli Korgeneral Michael Flynn, Rusya'nın ABD eski Büyükelçisi Sergey Kislyak'la yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Dairesi'ne (FBI) iki kez yalan söylediğine dair suçlamayı kabul etmişti.

Önce yargıyla işbirliği yapmayı kabul eden Michael Flynn, daha sonra hem avukatlarında hem de izlediği taktiklerde değişikliğe giderek, FBI’ın oyununa geldiğini savunmuş ve suçunu itirafını geri alma talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr, davayı değerlendirmesi için Missouri eyaletindeki St. Louis'den federal savcı Jeff Jensen'ı görevlendirdi. Jensen, Bakan Barr'ı, soruşturmanın meşru temellere dayanmadığı gerekçesiyle davayı düşürmeye çağırdı.

Yargıç Emmet Sullivan, Flynn davasının başsavcısının görevden çekilmesi üzerineyse ''mahkeme dostu'' olarak görev yapması amacıyla emekli yargıç John Gleeson'a başvurdu ve Gleeson'dan Adalet Bakanlığı'nın davanın düşmesi talebinin neden reddedilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmesini istedi.

Bu terim hukuk dilinde, “müşahit taraf” olarak bilinen, aslında söz konusu davaya müdahil olmayan ancak dava kapsamında tavsiyede bulunması amacıyla mahkeme tarafından davet edilen şahıs ya da kurum olarak biliniyor.

“Mahkeme dostu”, bir dava hakkında bilgi vererek karara bağlanma sürecine yardımcı olan, davalı ya da davacıyla herhangi bir bağı olmadığı için de tarafsızlığına güvenilen kişi anlamına geliyor.

Yargıç Gleeson'ın görüş beyan edeceği konulardan biri de Flynn'in yalancı şahitlik yaparak mahkemeye hakaret etmekle suçlanması gerekip gerekmediği. Gleeson, davaya ilişkin dosyasını 10 Haziran'da sunacak.

Flynn davasına bakan Yargıç Emmet Sullivan'ı, temyiz davasında, 19 Nisan 1995'te Oklahoma City'deki bir federal binaya düzenlenen bombalı saldırı sonrasında açılan davanın önde gelen savcılarından Beth Wilkinson temsil ediyor.

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