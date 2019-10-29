‘Flynn İfadesinden Geri Adım Atıyor’

ABD’de savcılar Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’i yeminli ifadesinden geri adım atmaya çalışmakla suçladı.

İddia makamına göre savunma avukatları Flynn’in Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın soruşturması kapsamında Rusya’yla bağlantıları konusunda yalan söylediği şeklindeki yeminli ifadesini geri almak için çaba harcıyor.

Federal savcılar, Hakim Emmet Sullivan’dan Flynn’in avukatının geçen hafta davanın düşmesi yolunda yaptığı talebi reddetmesini istedi. Flynn 2017’de verdiği yeminli ifadesinde suçunu itiraf etmişti.

Sullivan’ın Flynn’in cezasını 18 Aralık’ta yürürlüğe koyması bekleniyordu.

Savunma avukatı geçen hafta üst düzey FBI yetkililerinin 2017’de düzmece bir mülakatla Flynn’in daha sonra yalan olduğunu iddia edecekleri ifadeler paylaşmasını sağladıklarını öne sürmüştü.

Flynn’in avukatı ayrıca FBI’ı, çalışanların mülakat notlarına engel olmak ya da sahte notlar üretmekle suçladı ve tüm yargılamanın iptal edilmesini istedi. Savunma, hükümeti de Flynn’i temize çıkartacak delilleri teslim etmemekle itham etti.

Sullivan savcılara Flynn’in “görevi kötüye kullanma” iddialarına Cuma gününe kadar yanıt vermelerini istedi.

Aralık 2018’de yapılan duruşmada Sullivan Flynn’in müfettişlere yalan söylediği ve ABD’ye ihanet ettiği hükmüne varmıştı. Sullivan Flynn’e bekleyen soruşturmalarda işbirliği yapabilmesi için pişmanlık davasına da katkı sağlayabileceği amacıyla cezasını ertelemeyi talep etmişti.

