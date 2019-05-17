Flynn Rusya Soruşturmasını Engelleme Girişimlerine Dair Kanıt Sundu

Söz konusu davaya bakan Amerika Bölge Savcısı Emmet Sullivan bu ses kayıtlarına ait dökümlerin de paylaşılmasını talep etti. Savcı ayrıca Mueller raporunun Flynn’le ilgili kısmının da herhangi bir bölümü kapatılmaksızın açılmasını istedi.

Belgede yer alan bilgilere göre eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, kendisiyle ya da avukatıyla iletişime geçen yönetimle ya da Kongre’yle bağlantılı kişilerin, kendisinin savcılıkla işbirliği yapmasını önlemeye yönelik girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’a, Trump yönetiminden bazı isimlerin Rusya soruşturmasını önlemeyi denediklerini dair bazı dokümanı sundu. Bu belgeler mahkeme tarafından Perşembe günü kamuya açıldı.

Flynn, hakkındaki soruşturma sürecinde daha önce suçunu kabul etmiş ve Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak’la yaptığı görüşmeye ilişkin FBI’a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Flynn aslen 18 Aralık’ta suçlu bulunmuş ancak savcılıkla işbirliği yaptığı ve bu işbirliğinin devam ettiği gerekçesiyle yargılaması geciktirilmişti.

Özel Yetkili Savcı Mueller, işbirliği süresince Flynn’in cezaevine gönderilmemesini talep etmişti.

Flynn, Virginia Doğu Bölgesi Savcılığı’yla eski iş ortağı Bijan Rafiekian’a karşı da işbirliği yapmayı sürdürüyor. Flynn ve Rafiekan Türkiye adına yaptıkları lobi faaliyetini ilgili makamlara bildirmemek ve beyanda bulunmamakla suçlanıyorlar. Flynn’in ortağı Rafiekian bu konuda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve Temmuz ayında bu davayla ilgili olarak hakim karşısına çıkacak.

Özel Yetkili Savcı Mueller, Rusya’nın 2016 Amerika başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğine dair soruşturmasını Mart ayında tamamladı ve raporunu Adalet Bakanı’na sundu. Raporun açıklanan kısmında Mueller’ın Rusya soruşturması konusunda Başkan Trump ve kampanyasına dair net bir suçlamada bulunmadı. Ancak özellikle Kongre’deki Demokratlar raporun tamamının kamuya açılmasını talep ediyorlar. Bu çerçevede Flynn ile ilgili bölümün de tamamen açılması önem arz ediyor.

