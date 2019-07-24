Flynn’in Eski Ortağı Türkiye Adına Yasa Dışı Lobicilikten Suçlu Bulundu

Davaya bakan hakim, jüri üyeleri salon dışındayken yaptığı açıklamada, hükümet tarafının sunduğu delillerin zayıf olduğunu söylemişti. Ancak buna rağmen İran kökenli iş adamı suçlu bulundu. Jüri Bijan Kian’ın Fethullah Gülen’in hedef alındığı proje sözleşmesine Türkiye’nin dahlini gizlemek için çalıştığına hükmetti. Türk hükümeti ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’i 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutuyor ve bu nedenle de ABD’den Gülen’in iadesini istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in bir dönem iş ortağı olan İran kökenli işadamı Bijan Kian Türkiye adına yasa dışı şekilde lobi faaliyeti gerçekleştirmekten suçlu bulundu. Flynn ve Bijan Kian’ın ortak oldukları dönemde Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçladığı ve ABD’den iadesini istediği Fethullah Gülen’in itibarsızlaştırılması projesini üstlendikleri belirtiliyor.

Davada Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in hükümetin bir numaralı tanığı olması bekleniyordu. Ancak karar duruşmasında Flynn tanık olarak dinlenmedi.

Federal yasalar gereği Flynn ve Kian, Flynn Intel Group adıyla bilinen ortak şirket üzerinden Gülen’in itibarsızlaştırılması için yüzbinlerce dolar para aldıklarını söyledi. Söz konusu lobi faaliyetleri kapsamında, 2016 yılı Kasım ayında The Hill gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ve Flynn’in Gülen’i İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’ benzettiği makalesinin de olduğu belirtiliyor. Savcılar, Flynn Intel adlı şirketin Türk işadamı Ekim Alptekin yönetimindeki Hollanda şirketi aracılığıyla ödeme aldığı sırada Türkiye’nin projeye dahlinin kasten gizlendiğini savundu

Savunma avukatları ise şirketle yapılan sözleşmenin meşru ve yasal olduğunu savundu. Savunma avukatları aynı zamanda tam adı Bijan Refikyan olan işadamının başlangıçta FARA’ya kayıt yaptırmayı planladığını ancak bir avukata danıştıktan sonra bunu yapmasına gerek olmadığının kendisine söylendiğine ilişkin ifadesini sundu. Savunma avukatları Kian’ın tam tersini öneren hukuki bir tavsiye almasına rağmen suçlu bulunmasının yanlış olacağını savundu. FARA, ABD vatandaşlarının ABD içinde başka devletler ve siyasi güçler hesabına çalışmaları, çıkarlarını kollamaları durumunda Adalet Bakanlığı’na kayıt yaptırmalarını öngörüyor. Michael Flynn de 15 Kasım 2016'da yeni seçilen başkan Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak adı geçmeden üç gün önce Türk hükümetiyle sözleşmesini iptal etmiş, FARA'ya kaydını da geç yaptırmıştı.

Söz konusu dava, özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştı.

Flynn seçim kampanyası sırasında Trump’ın dış politika danışmanlığını yapmış, kısa bir süre de ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yürütmüştü.

