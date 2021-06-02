Flynn’in Sözleri ABD’yi Karıştırdı

Eski Başkan Donald Trump döneminde kısa bir süre Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Michael Flynn’in, Myanmar’dakine benzer bir darbenin ABD’de de olması gerektiği şeklindeki sözleri ABD’de tartışmalara neden oldu. Emekli general Flynn’in, haftasonunda Dallas’ta QAnon komplo teorisi destekçilerinin de katıldığı bir programda bir katılımcının “Myanmar’da yaşananların burada neden olamayacağını bilmek istiyorum” sorusuna, “Hiçbir neden yok. Burada da olmalı, bu doğru” şeklinde yanıt verdiğini gösteren video ABD medyasında yer almıştı. Flynn daha sonra bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ve ABD’de bir darbe olmasını desteklemediğini belirtti ancak bu açıklaması da tartışmaları bitirmeye yetmedi.

Şimdi de Rhode Island Üniversitesi’nin yıllar önce Michael Flynn’e verdiği fahri doktorayı geri çekmeyi değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.

Providence Journal gazetesinde yer alan habere göre, okulun fahri doktora komisyonu üniversitenin rektörü David Dooley’nin talebi üzerine 29 Ocak ve 5 Şubat’ta toplandı ve 12 Şubat’ta Dooley’e konuyla ilgili tavsiyesini iletti. Tavsiye kamuya açıklanmadı.