Flynn’in Sözleri ABD’yi Karıştırdı

Eski Başkan Donald Trump döneminde kısa bir süre Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini yürüten Michael Flynn’in, Myanmar’dakine benzer bir darbenin ABD’de de olması gerektiği şeklindeki sözleri ABD’de tartışmalara neden oldu. Emekli general Flynn’in, haftasonunda Dallas’ta QAnon komplo teorisi destekçilerinin de katıldığı bir programda bir katılımcının “Myanmar’da yaşananların burada neden olamayacağını bilmek istiyorum” sorusuna, “Hiçbir neden yok. Burada da olmalı, bu doğru” şeklinde yanıt verdiğini gösteren video ABD medyasında yer almıştı. Flynn daha sonra bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü ve ABD’de bir darbe olmasını desteklemediğini belirtti ancak bu açıklaması da tartışmaları bitirmeye yetmedi.
Şimdi de Rhode Island Üniversitesi’nin yıllar önce Michael Flynn’e verdiği fahri doktorayı geri çekmeyi değerlendirdiği haberleri basına yansıdı.
Providence Journal gazetesinde yer alan habere göre, okulun fahri doktora komisyonu üniversitenin rektörü David Dooley’nin talebi üzerine 29 Ocak ve 5 Şubat’ta toplandı ve 12 Şubat’ta Dooley’e konuyla ilgili tavsiyesini iletti. Tavsiye kamuya açıklanmadı.
Üniversite sözcüsü Linda Acciardo da gazeteye verdiği demeçte, yakında görevinden ayrılacak olan rektörün henüz kararını vermediği belirtti. Flynn’e üniversite tarafından fahri doktora unvanı 2014 yılında verilmişti.
Acciardo, Dooley’nin tavsiyesinin okulun yönetim kuruluna gönderileceği ve kurulun da daha sonra kamuya açık bir duruşma yapacağını söyledi.
Üniversite, 2017 yılında Rusya’yla temasları hakkında FBI’ya yalan söyleme suçunu kabul etmesinin ardından, 1981 yılı mezunu Flynn’den hayalkırıklığı duyduğu açıklaması yapmıştı. Flynn’in Trump yönetimi yetkililerini yanlış yönlendirdiği haberlerinin ardından, ulusal güvenlik danışmanlığı görevinin daha ilk haftalarında görevinden istifa etmişti.
Flynn geçen yıl Trump tarafından affedilmişti.
Flynn’ın adı, Türk hükümetinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen hakkında olumsuz kamuoyu oluşturma girişimi ve Türkiye adına yürüttüğü danışmanlık faaliyetleri konusunda yalan söylediği suçlamalarında da geçmişti. Michael Flynn 2016 yılı Kasım ayında The Hill adlı internet sitesi için kaleme aldığı bir makalede “ABD’nin Gülen’e güvenli bir liman sağlamaması gerektiğini” yazmıştı. Flynn’in para karşılığı Gülen karşıtı makale kaleme aldığı, Flynn’in Türk yetkililerle iade süreci baypas edilerek Gülen’in kaçırılması fikrinin görüşüldüğü haberleri de basına yansımıştı.
2017 yılı Aralık ayında Flynn, hem istifasıyla sonuçlanan Rusya’nın ABD Büyükelçisi ile irtibatına ilişkin hem de Türkiye adına yürüttüğü danışmanlık faaliyetleri konusunda yalan söylediğini kabul etmişti. ABD basınında, Başkan Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin de 2017 yılında, yönetim içerisinde Fethullah Gülen’in iade edilmesi için baskı uyguladığı, bu konuda eski Başkan Trump’ı ikna etmeye çalıştığı haberleri yer almıştı.