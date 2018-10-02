FM 2019 ile gelecek olan yenilikler

Söz konusu futbol menajerliği olduğunda sektörün Football Manager serisinin tekelinde olduğunu inkar edemeyiz. Bu alanda FM ile rekabet etmeye çalışan pek çok firma uzun süre önce kenara çekimle kararı aldı. Spor oyunları konusunda oldukça başarılı bir maziye sahip olan Electronic Arts bile FIFA Manager serisini emekliye ayırmak zorunda kaldı.

Peki sevilen serinin yeni oyunu FM 2019, hangi yeniliklerle karşımıza çıkacak? Hali hazırda beta sürecinde olan yapım 2 Kasım’da PC için satışa sunulmuş olacak. Tamamı Türkçe metin desteğine sahip olan oyun pek çok yeni özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Sega, FM 2019 resmi web sitesi üzerinden oyunla birlikte gelecek olan yenilikleri açıkladı. Bu yeniliklerin tümüne aşağıdan göz atabilirisiniz.

ANTRENMAN DÜZENLEMELERİ



Profesyonel oyuna göre modellenen ve sağlaması yapılan yeni ve özel oturum ve takvimlerle, bir sonraki fikstüre hazırlanıp takımını antrenman sahasında geliştirirken sana daha fazla kontrol imkânı sağlıyor.

YENİLENEN TAKTİK AYARLARI



Sınırları zorla ve modern futbolun en popüler taktik yeniliklerini yansıtan farklı tarzların yanı sıra yeni takım talimat seçeneklerini kullanarak kendi futbol felsefeni yarat.