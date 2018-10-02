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FM 2019 ile gelecek olan yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Menajerlik oyunu denildiğinde akla gelen ilk serilerden biri olan Football Manager yakında yeni oyunu ile karşımıza çıkacak. Peki FM 2019 ile ne gibi yenilikler gelecek? İşte detaylar.

FM 2019 ile gelecek olan yenilikler

Söz konusu futbol menajerliği olduğunda sektörün Football Manager serisinin tekelinde olduğunu inkar edemeyiz. Bu alanda FM ile rekabet etmeye çalışan pek çok firma uzun süre önce kenara çekimle kararı aldı. Spor oyunları konusunda oldukça başarılı bir maziye sahip olan Electronic Arts bile FIFA Manager serisini emekliye ayırmak zorunda kaldı.

Peki sevilen serinin yeni oyunu FM 2019, hangi yeniliklerle karşımıza çıkacak? Hali hazırda beta sürecinde olan yapım 2 Kasım’da PC için satışa sunulmuş olacak. Tamamı Türkçe metin desteğine sahip olan oyun pek çok yeni özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Sega, FM 2019 resmi web sitesi üzerinden oyunla birlikte gelecek olan yenilikleri açıkladı. Bu yeniliklerin tümüne aşağıdan göz atabilirisiniz.

ANTRENMAN DÜZENLEMELERİ

Profesyonel oyuna göre modellenen ve sağlaması yapılan yeni ve özel oturum ve takvimlerle, bir sonraki fikstüre hazırlanıp takımını antrenman sahasında geliştirirken sana daha fazla kontrol imkânı sağlıyor.

YENİLENEN TAKTİK AYARLARI

Sınırları zorla ve modern futbolun en popüler taktik yeniliklerini yansıtan farklı tarzların yanı sıra yeni takım talimat seçeneklerini kullanarak kendi futbol felsefeni yarat.

YENİ BAŞLAYAN MENAJERLER İÇİN YARDIM

Football Manager‘a yeni mi başladın? Futbol yönetiminin esaslarını öğretecek ve seni oyunun en üstüne taşıyacak bir yol haritası çıkaran interaktif eğitimle oyunu tanı.

RESMİ BUNDESLİGA LİSANSI

Bundesliga ve 2. Bundesliga‘daki 36 takımın tamamı; resmi logoları, formaları ve oyuncu yüzlerinin yanı sıra bu iki ligdeki kupaları da içerir ve tamamen lisanslıdır.

YENİLENMİŞ ARAYÜZ

Yeniden tasarlanmış modern görünüm, Football Manager marka renklerini taşıyor ve FM19‘a taptaze, canlı bir görünüm kazandırıyor.

Diğer eklemeler arasında VAR ve kale çizgisi teknolojisi gibi maç geliştirmeleri, transfer sürecinde menajer yorumları, teknik direktör çevreleri, geliştirilmiş maç öncesi bilgilendirmeleri, arayüz geliştirmeleri, yeni Steam başarımları ve daha pek çok şey bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FM 2019 menajer oyunu Football Manager

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