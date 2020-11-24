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FM'cilerin hasreti bitti: Football Manager 2021 çıktı! İşte FM 2021 fiyatı

24.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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FM'cilerin hasreti bitti: Football Manager 2021 çıktı! İşte FM 2021 fiyatı

Football Manager 2021 tüm platformlar için resmen yayınlandı. Sports Interactive'in geliştirdiği ve SEGA'nın yayınladığı futbol menajerlik oyununun yayınlanması ile birlikte FM 2021 fiyatları da ortaya çıktı. İşte platformlara göre Football Manager 2021 fiyatı.

Football Manager birçok kişiye göre bir oyun değil. Hatta bunu kanıtlayan bazı durumlar da var. Örneğin; Birçok takımın scout ekibinin transfer yapmak üzere Football Manager'dan yararlandıkları biliniyor. Hal böyle olunca, FM serisine oyun demek biraz tuhaf kaçıyor. Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan bu seri, diğer bir yandan ise futbolu sahada oynayanların değil, saha kenarında olmayı sevenlerin oyunu olarak da adlandırılıyor. Adlandırmalar, tartışmalar veya nitelemeler bir kenara dursun, Football Manager serisi yoluna devam ediyor. Football Manager'ı 2021 yılının dinamiklerine göre güncelleyen yapımcı şirket, Football Manager 2021'i resmen yayınladı.

FOOTBALL MANAGER 2021 TÜM PLATFORMLAR İÇİN YAYINLANDI

FM 2021 olarak da adlandırılan Football Manager 2021 birçok platformlar için çıkışını gerçekleştirdi. Oyun, Epic Games Store ve Steam'de FM 2021 adıyla; App Store ve Google Play Store'da FM 21 Mobile adıyla yerini aldı. FM 2021'in fiyatı ise platformdan platforma değişmekte. Ancak PC oyuncuları için Football Manager 2021 249 TL'den satışa sunulmuş durumda. Oyunun diğer platfromlar için fiyatları şöyle:

FOOTBALL MANAGER 2021 FİYATLARI

PC (Steam/Epic Games Store): 249 TL
Android (Google Play): 79,99 TL
iOS (App Store): 79,99 TL

FM 2021 fiyat

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FM 2021 XBOX'A DA GELİYOR

Football Manager 2021 Xbox sürümü ise 1 Aralık tarihinde yayınlanacak. Nintendo Switch için FM 2021 ise yıl sonu olmadan kullanıcılara sunulacak. Öte yandan FM21 Touch (PC/Mac/iOS/Android), 1 Aralık günü çıkacak olan FM21 Xbox ile aynı gün çıkışını gerçekleştirecek.

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