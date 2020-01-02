FMV Işık Anaokulu’nda cinsel istismar davasında jet beraat

“Mahkeme ceza hukuku usullerine uymayarak ‘jet’ bir beraat kararı verdi” Mahkemece sanık hakkında verilen beraatın son derece talihsiz bir karar olduğunu ifade eden ailenin avukatı Zeynep Serim, “Okul en baştan beri ailenin değil, sanığın yanında durdu. Konuyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Adli Tıp raporuna referans verilerek olay belgelendi. 17 Aralık tarihindeki ilk celsede ise -ne yazık ki- ‘jet’ bir beraat kararı alındı. Okul avukatı da sanık lehine davaya müdahil olmak istedi ve mahkemede “Bu olaylar hayal ürünüdür” dedi. Çocukta ekimoz tespit edilmişti. Sanığın avukatı da duruşma sırasında, morarma ve ekimozların çocuğun oynarken bir yere çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Ceza Hukukunun ilk kuralı maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasıdır ve usul kurallarına göre, kararın tüm delillerin didik didik edilerek verilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki mahkeme, ceza hukuku usullerine uymayarak hemen bir beraat kararı verdi. Hem aile hem de çocuk bu kararla perişan bir duruma geldi” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla, Milli Eğitim Bakanlığı konuyla yakından ilgileniyor

Konuyla ilgili yargılamanın hala sürdüğünü belirten Serim, “Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu davaya müdahil oldu, itiraz ve istinaf etti. Biz de istinafa götürerek davayı temyiz ettik, yargılama hala devam ediyor. Ayrıca konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da bir soruşturma açtı. Sanık, duruşmada alt temizliğini yapmadığını söyledi fakat yetkisi olmamasına rağmen alt temizliğini yapmış. Bu kişi bir temizlik görevlisi, alt temizliği ise ancak pedagojik eğitim almış öğretmenler tarafından yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığından bilgi aldık, konu ile ilgili teftişin hala devam ettiğini öğrendik” şeklinde konuştu.

“Aynı okuldan birçok aile benzer şikayetlerle kapımızı çaldı”

Aynı okuldan birçok ailenin benzer şikayetlerle kendilerine ulaşarak davaya müdahil olmak istediğini ancak mahkemenin buna imkan vermediğini söyleyen Avukat Serim, “Çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum, bize aynı okuldaki başka sınıflarda okuyan çocukların ailelerinden çok fazla telefon geliyor. Okuldan birkaç öğrencinin daha bu olaya benzer olaylar yaşadığı, cinsel istismara maruz kaldığı yönünde ailelerin beyanları var ve onlar da bu davaya müdahil olmak istiyor. Eğer, mahkeme tarafından bize imkan verilmiş olsaydı, ailelerin talebi neticesinde davaya onlar da müdahil olacaktı ve tanıkları da dinletecektik. Hem karşı tarafın avukatı hem okulun avukatı hem de mahkeme, bu olayın sabit olması için mutlaka olaya bire bir tanık olan birinin bulunması gerektiğini söyleyerek görgü tanığı istedi. Fakat cinsel istismar davalarında zaten tanık olmaz, bu olayın herkesin ortasında mı yaşanması gerekiyordu. Her şeyin didik didik edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gerekirdi” ifadelerini kullandı.