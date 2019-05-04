Foça Alaca Camisi Açılış Töreni

FOÇA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden ayağa kaldırılan Alaca Camisi'nin, ırkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin, Bosna'da, Balkanlar'da yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama kültürüne ve kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesi olduğunu belirtti.
Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle rekonstrüksiyonu tamamlanan ve "Bosna'nın incisi" olarak bilinen Foça’daki Alaca (Hasan Nazır) Camisi’nin açılış törenine katıldı.
Konuşmasına Türkiye'den selam getirdiğini söyleyerek başlayan Ersoy, tarihi bir değeri, ait olduğu topraklara yeniden kazandırmanın gururunun yaşandığını dile getirdi. Ersoy, Alaca Camisi'nin adeta küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.
Ersoy, Osmanlı mimarisinin zarafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş Alaca Camisi'nin, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşıdığına işaret ederek, bu kimliğinden dolayı caminin 1992-1995 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkıldığını, taşlarının Çehotina Nehri'ne atıldığını anlattı.
Aliya İzzetbegoviç’in, "Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam, sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın." sözlerini hatırlatan Ersoy, şöyle konuştu:
"Acılar üzerinden geleceği inşa etmek yerine bir daha o büyük acıların yaşanmayacağından emin olacağımız bir geleceği oluşturma fikri ve ideali ile çalışmak bizlerin asli görevidir. Bugün tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kalkan Alaca Camisi bu topraklarda bu idealin simgesidir. Irkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin ama Bosna’da, Balkanlar'da yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama kültürüne ve kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesidir. Bu ruhu bozmaya çalışanları tarih ve insanlık asla affetmeyecektir. Bugün Alaca Camisi özelinde bu toprakların değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için emek veren, destek olan insanlar ise gelecekte de saygıyla, minnetle yad edilecektir."
- "Özgün taşların çıkarıldığı taş ocağı yeniden açıldı"
Ersoy, Alaca Camisi'nin aslına uygun şekilde yeniden inşa edilebilmesi için kurumların çok detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, eserin özgün taşlarının çıkarıldığı savaş sonrasında tamamen kapanmış olan taş ocağının yeniden açıldığını, aynı nitelikteki taşların buradan çıkartılarak geleneksel yapım teknikleriyle cami, türbe ve şadırvanın yeniden inşa edildiğini bildirdi.
İmamevinin yeniden yapıldığını, çevrede bulunan mezarların düzenlendiğini belirten Ersoy, "Alaca Camisi'ne adını veren eşsiz kalem işi tezyinatı da tamamlanmak üzere. Aynı şekilde, bu esere ait ve başka yapılardan kalma nitelikli taşların alanda sergilenmesini içeren çevre düzenlemesi de artık tamamlanıyor. Bu çalışmalar ve ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek yeni proje ve yatırımlar, gönül coğrafyamız olan bu topraklarla bağımızı daima ayakta tutacak, ortak değerlerimizi ve tarihimizi yaşatmaya devam edecektir." diye konuştu.
- "Bugünü unutmayın"
Bürokratından memuruna, zanaatkarından mimarına, akademisyeninden yöre halkına, bu ecdat yadigarının yeniden inşasında emeği geçenlerden bugünü unutmamalarını isteyen Ersoy, "Çünkü Alaca Camisi'nin taşına, hüsnühattına, kalem işi motiflerine her baktığınızda, çocuklarınız için barış, dostluk ve huzur dolu bir gelecek inşa etmek adına gösterdiğiniz çabanın ve ortaya koyduğunuz iradenin izlerini göreceksiniz. Bu toprakların tarihini, gerçeklerini görmezden gelenlere, yok etmek isteyenlere karşı kazandığınız zaferi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
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