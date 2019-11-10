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Foça Atatürk'ü andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Foça ilçesinde saygı ve minnetle anıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'inci yıl dönümünde İzmir'in Foça ilçesinde saygı ve minnetle anıldı. Vatandaşlar, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının resmi programı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasına geçmiş yıllara oranla daha büyük katılım göstererek, destek verdi.
Foça'daki Atatürk için ilk anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Vekili ve Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından uzun yıllardır resmi törenlerde çelenk sunamayan, ancak resmi törenler sonrası diğer grupların ayrılmalarının ardındran alternatif tören ve sunum yapan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anons edildi. Sırasıyla AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ilçe başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube yöneticileri aynı tören dahilinde çelenklerini takdim etti. Saat 09.05'te ise ilçede hayat adeta durdu. Foklu Çeşme çevresinde kurulan Yeryüzü Pazarı'nda tezgah açan pazarcılar, minibüs durağında şoför ve yolcular, meydan ve sokaklarda gençler, Atatürk Adası'nı gören kıyılarda vatandaşlar 2 dakika süreyle çalan sirenlerin eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Foça'daki 10 Kasım programı 10.30'da Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki Anma etkinliği, saat 13.00'te Yenifoça Mahallesi'nde, saat 15.00'te ilçe merkezinde yapılacak saygı yürüyüşleri ile devam edecek.

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