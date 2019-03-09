HABER

Foça’da 6 kaz işkence edilerek öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, Aynur Sazcı'ya (55) ait 6 kazın farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öldürülmesinin ardından jandarma çalışma başlattı. Bir kazın asit dökülerek, birinin gözleri şişle oyularak, 3 kazın ise fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü iddiası bölgede yaşayanların tepkisini topladı.

Foça’da 6 kaz işkence edilerek öldürüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Soğuk Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında birbirine 3 metre mesafede 2 kazı ölü halde görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma, kazların bölgede yaşayan emekli işçi Aynur Sazcı'nın beslediği 21 kazdan 2'si olduğunu belirledi. Ayrıca kazlardan 1'inin asit içerikli sıvı dökülerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma diğer kazın ölüm nedenini ve olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.

YAKALANMASINI İSTEDİ

Daha önce de farklı zamanlarda 3 kazın daha fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü, 1 kazın ise gözünün şişle oyularak kör edildiği iddia edilirken, bölgede kazlara yönelik yapılanlar halkın tepkisini topladı. Aynur Sazcı'nın oğlu müteahhit Tolga Güleri (26), "Anneme ait kazlara yapılan saldırı ilk değil. Daha önce de 3 kazımız fare zehirli ekmek verilerek öldürüldü. 1 hayvanımızın ise gözü şişle çıkartıldı. Jandarma ekipleri suçlunun kim olduğunu araştırıyor. Bir an önce yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

(DHA)


İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Soylu: Tehlike büyük. 2014'teki seçim değil bu seçimSoylu: Tehlike büyük. 2014'teki seçim değil bu seçim
Kadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralıKadıköy'de kafede silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Foça kaz Kaz ölümleri asit hayvana işkence

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert yanıt!

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
09 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekildi! 13 milyon 1 kişinin

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

'Gel seninle bir konuşalım' dedi! Dehşet saçtı

İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a ‘Yeşil alan’ cevabı

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Restorasyondaki Sümela Manastırı görüntülendi

Sümela Manastırı'nın içi görüntülendi

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.