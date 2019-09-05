Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

Yakla\u015f\u0131k 2 dekarl\u0131k alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc belirtildi. Yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f nedeninin belirlenmesi i\u00e7in soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. (DHA)\nPARTNER Onu g\u00f6ren doktor oldu\u011funa inanm\u0131yor!\u00c7e\u015fme'de kanalizasyon at\u0131klar\u0131n\u0131n denizi kirletti\u011fi iddias\u0131Rus askeri gemileri \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti
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