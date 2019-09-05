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Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
izmir Foça yangın

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