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  4. Foça'da, tarlada çıkan yangında 40 ton 'buğday' kül oldu

Foça'da, tarlada çıkan yangında 40 ton 'buğday' kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 20:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, buğday tarlalarında çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 55 dönüm büyüklüğündeki 2 tarlada bulunan hasada hazır buğdaylar, kül oldu. Tarla sahiplerinden Teyfik Seylan, "Bir yıllık emeğimiz gitti" dedi.

Foça'da, tarlada çıkan yangında 40 ton 'buğday' kül oldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde çıktı. Gerilim hatlarının geçtiği bölgede başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki tarlaya sıçradı. Hasada hazır buğdaylar alev alırken, yangın Yenibağarası Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine 150 metre yaklaştı. Dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye grubu ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile yapılan 1,5 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangında, 15 dönümü Foçalı çiftçilerden Teyfik Seylan'a, 40 dönümü ise Hamza Mavigöz'e ait tarlalardaki ürün kül oldu. Tarla içi ve sınırlarında bulunan toplam 15 zeytin ve çeşitli meyve ağacı da kurtarılamadı. Hasat edildiği takdirde tarladan 40 ton buğday ve 1 ton da saman elde edileceği öğrenildi.

'BİR YILLIK EMEĞİMİZ GİTTİ'

Yangını uzaktaki çiftliğinden görüp hemen olay yerine geldiğini söyleyen tarla sahiplerinden Teyfik Seylan, "Tarladan duman çıktığını Kumtepe civarındaki çiftlikten gördüm. Baktım buğday tarlalarımız yanıyor. Daha sonra ihbar ettik ve ekipler müdahale etti. Benim 13 dönüm yerim var burada. Bir yıllık emeğimiz gitti" dedi.

Yangının, gerilim hatlarının ark yapmasından çıktığı değerlendirilirken, kesin nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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