Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

İzmir’in Foça ilçesinde, yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil olduğu ortaya çıkan sızıntısının kaynağının söküme getirilen 'Harrıer' isimli bir gemiden kaynaklandığı iddiaları güçlenirken, olayla ilgili bir balıkçının sızıntıyı gördüğünü öne sürerek Aliağa Liman Başkanlığı'na başvurduğu ortaya çıktı.
Foça ilçesinin Gencerli Mahallesi'ndeki fuel-oil sızıntısının ardından bölgede görevliler tarafından başlatılan çalışmalar 7. günde de devam ediyor. Öte yandan çevreye kirleten sızıntının kaynağıyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmıştı. 2,5 kilometrelik bir alanı etkileyen petrol sızıntısının gemi söküm tesislerine gelen 247 metre boyunda, 47 metre enindeki hurdaya ayrılan 'Harrıer' isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığı iddia edilmişti.
FUEL-OİL KALINTILARI OLUNCA İDDİALAR GÜÇLENDİ
Olayla ilgili başvuran tanığın ise bir balıkçı olduğu öğrenildi. Avlanan balıkçının olay sonrası Aliağa Liman Başkanlığına geldiği ve yetkililere, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" dediği belirtildi. Bu ifade üzerine bölgeye giden ekiplerin, söz konusu kuru yük gemisini incelemeye altığı ve geminin kıç tarafında fuel-oil izine rastladıkları öğrenildi. Öte yandan bu bilgiler ışığında ise Foça Cumhuriyet Başsavcılığı 'Harrıer' isimli geminin çıkışını yasakladı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemiyi kontrol altına aldı. Uydu görüntülerinin de incelendiği, kirliğin kesin sebebinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK ve diğer kurumlardan gelen sonuçlara göre kesinleşeceği de ifade edildi.
İNCE TEMİZLİĞE GEÇİLDİ
İzmir'in Foça ilçesi Gencelli sahilinde denize sızan ve fuel-oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaynağını belirleme çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, yaptığı açıklamada, bölgede kaba temizliğin tamamlanmasının ardından ince temizlik ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını aktardı.
Denize sızan akaryakıtın kaynağının henüz belirlenemediğini kaydeden Varan, akaryakıtın fuel-oil olduğunun belirlenmesi üzerine kaynağın bulunması çalışmalarının fuel-oil kullanan gemilere yönelik sürdürüldüğünü ifade etti.
Varan, fuel-oil kullanan 7 gemiden numune alındığını anlatarak, "Başka gemilerden de numune alınacak. Numuneler parmak izi tespiti için Tübitak Marmara Araştırma Merkezine gönderiliyor." diye konuştu.
Foça'da Gencelli sahilinde 31 Ağustos'ta tespit edilen akaryakıtın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: İHA/AA
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