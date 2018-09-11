Foça Festivali'nde Ezginin Günlüğü konseri

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali'nde ilk konseri Ezginin Günlüğü grubu verdi. Yüzlerce kişinin izlediği konser öncesi gerçekleştirilen festival kortejinde ise renkli görüntüler oluştu.

İlk gün Foça ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yapılan gündüz etkinliklerinin ardından Festival Korteji saat 19.30'da ilçedeki bir kafeterya önünden yola çıktı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Birliği Başkanı Mehmet İşler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ile vatandaşlar kortej yürüyüşünde katıldı. Küçükdeniz Sahili, Reha Midilli Caddesi, Çarşı Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi güzergahını takip eden kortejde, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan festivale konuk olarak katılan halk oyunları ekibi, tahta bacaklı canbazlar, Foça Belediyesi Halk Oyunları ve Dans Gösterisi ekipleri, çeşitli sportif branşların sporcuları, traktörle çekilen Foça'yı simgeleyen taş ev, siren kayalıkları, foklar, deniz kızları, mitolojik öğeler, balıkçı tekneleri ve çeşitli mitolojik kıyafetler giyenler, yürüyüşe renk kattı. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde, kalabalık Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Konser alanı olarak düzenlenen meydanda, yaşamını Foça'da sürdüren Hakan Doğanay'ın şovunun ardından Ezginin Günlüğü sahne aldı. Eski ve yeni albümlerinden parçaları seslendiren Ezginin Günlüğü, bazı şarkıları hayranları ile birlikte söyledi. 1.5 saat süren konserde Grup, klasikleşen, 'Düşler Sokağı','Sigaramın Dumanına', 'Bana Bir Koca Lazım' şarkılarını söylediğinde coşku doruğa çıkarken, konser bir başka klasik olan 'Ebruli' ile sona erdi.

Foça Belediye Başkanı Demirağ, konserin sonunda Ezginin Günlüğü Grubu üyelerine çiçek verip, teşekkür etti. "Sanatçıyı sanatçı yapan alkışlardır" diyen Demirağ'a izleyenler ayakta alkışlarıyla katılarak Ezginin Günlüğü'nü uğurladı. Festival 12 Eylül akşamına kadar çeşitli etkinliklerle sürecek. Festivalde bugün ve yarın da çeşitli gruplar konser verecek.