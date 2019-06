Foça kıyılarında önce insan zinciri oluşturdular, sonra temizlik yaptılar

Foça Büyükdeniz sahilinde daha önce gerçekleştirdikleri temizlik eylem ve etkinliğini bu kez ilçeye bağlı Yenifoça sahilinde düzenleyen FSÇ Platformu üyelerine, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi üyeleri, Foça Belediyesi meclis üyeleri ve çalışanları ile Yenifoçalılar destek verdi. Bugün sahilde toplanarak, insan zinciri oluşturan platform üyelerine ne yaptıklarını soran bazı kişiler de gönüllü olarak temizlik çalışmalarına katıldı. Hemen her yerinde izmarit, yiyecek ve içecek kalıntıları bulunan, halka açık kumsalda başlayan temizlik çalışması, sahile yapılan oturma yerleri civarındaki çerez kabuklarının süpürülerek toplanması ile devam etti. Etkinliğe katılan bazı üyeler denizin içine girerek sığ yerlerdeki içecek kutuları ve naylon poşetleri topladı.

'DENİZDEN YARARLANAN BUNU YAPMASIN'

15 kadın üye ile temizlik çalışmasına destek verdiklerini belirten Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, sahilin durumunun çok üzücü olduğunu dile getirerek, "Sigara izmaritinden, bira şişesi kapaklarından geçilmiyor. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Biz burada izmarit toplarken bile yanımızdan sigara içerek geçen bir kadın izmaritini biraz ileride yere attı. Başkasının attığını temizleyen aramızda gerçekten yaşı ilerlemiş insanlar da var" dedi.

'TEMİZ ÇEVRE TEMİZ TOPLUM' VURGUSU

Geçen yıl Foça'da gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğini bu sene Yenifoça'da yaptıklarını belirten FSÇ Platformu Sözcüsü Gökalp Müstecaplıoğlu da olumlu etkileri olduğunu ve çok değişik grupların kendilerinin ardından değişik mevkilerde benzer çalışmalar yaptıklarını söyledi. Müstecaplıoğlu, "Bizim temel derdimiz temiz bir Foça'da sağlıklı, mutlu ve huzur içinde yaşamak. Bu da en başta hijyenden ve temizlikten geçiyor. Bunlarda sadece belediyenin altından kalkabileceği konular değildir. Bu yüzden vatandaşlar olarak biz de sorumluluk alıyor ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Her şeyin özü temizlik yapmak değil, çöp atmamak anlayışına dayanıyor. Eğer çöpler atılmasaydı bizler de burada toplanmak zorunda kalmayacaktık. Atalarımız ne güzel söylemiş. 'Herkes kapısının önüne temizlese bu sorunlar çözülür'. Bizim de temel dileğimiz bu duyarlılığı en uçtaki vatandaşa kadar aktarabilmek. Belediye Başkanımızın desteği var belediye meclis üyelerimiz sahada bizimle birlikte temizlik yapıyor. Duyarlık yaratmak için bu eylemleri zincir oluşturarak her mahallede, her semtte yapmayı planladık. Temiz çevre olmadan temiz toplum olamaz. Bu bilincin yükseltilmesi için mücadele veriyoruz" diye konuştu.

3 saat süren deniz ve kıyı temizliğinin ardından toplanan çöpler, Foça Belediyesi'nin tahsis ettiği römorklu traktöre yüklenerek, çöp istasyonuna gönderildi.