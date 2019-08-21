Foça tatil köyü ihalesi iptal edildi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR’in Foça ilçesinde bulunan ve Club Med adıyla bilinen Türkiye’nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü’nün ihalesi ikinci kez iptal edildi. İptalin ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden yapıldığı açıklandı.

Foça ilçesinde 52 yıl önce açılan 38 yıl hizmet verdikten sonra 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü, 2006 yılında açılan ilk ihalede en yüksek fiyatı 8.2 milyon dolarla veren Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne verilmiş, ancak teslim aşamasında ihale iptal edilmişti. Kapandıktan 13, ilk ihaleden 12 yıl sonra 30 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlanan ikinci ihaleyi ise İstanbul Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. 2 milyon lira geçici teminat bedeli olan ihaleyi 49 yıllığına 44 milyon 250 bin TL bedelle kiralama hakkını elde eden Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'ndan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi’nin yapılmasını bekledi. Bugün (20 Ağustos 2019) ilgili firmaya Özelleştime İdaresi Başkanlığı’nın iletilen karar yazısında şu ifadeler aldı.