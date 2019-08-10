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Foça ve Çeşme'de toplam 93 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Foça ve Çeşme'de toplam 93 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollardan lastik botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 00.30 sıralarında, Foça ilçesi Sazlı Plajı açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ile bölgeye giden ekipler, kaçakların içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. 6'sı kadın, 9'u çocuk toplam 30 kaçak Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkartıldı.
Aynı gün saat 03.30 sıralarında Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurulup, 27 Somali ve 1 Yemen uyruklu toplam 28 kaçak göçmen yakalandı. 14 kadın ve 1 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Çeşme İskelesi'ne getirildi.
Çeşme'de tespit edilen bottan yaklaşık 3 saat sonra Karaada'nın güneyi önlerinde görevli Sahil Güvenlik ekipleri bir lastik bottaki kaçaklar tespit edilip, durduruldu. Lastik bottaki 29 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 35 kaçak göçmen yakalanıp, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirilip, karaya çıkartıldı. Foça ve Çeşme'de yakalanan toplam 93 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOGRAFLI

Foça ve Çeşme'de toplam 93 kaçak göçmen yakalandıFoça ve Çeşme'de toplam 93 kaçak göçmen yakalandıFoça ve Çeşme'de toplam 93 kaçak göçmen yakalandı

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