HABER

Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.

Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı görüldü. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını isteyip, üreticilerden de tarım arazileri için zararlı olan ve insan sağlığı için tehlike oluşturma ihtimali yüksek olan bu suyla sulama yapılmaması gerektiğini belirterek, uyardı. Sulama kanalındaki hazin tabloyu dün gördüğünü vurulayan Yüksektepe, "Bu kirli suyun büyük bölümü Gediz Nehri'ne doğru aktı, gitti. Bu su Menemen sulama suyu Emiralem regülatöründen geliyor. Bununla tarım yapmak mümkün değil. Hem toprağı, hem bitkileri zehirliyor. Bu suyun tahlilleri acilen yaptırılmalı. Bu su tarım için zararlı olduğu kadar ulaştığı denizi de kirletiyor. Arkadaşlarımızdan biri dün sulama yaparken eline su değmiş, kaşıntı yapmış. 'Eldiven taktım. Elimi hiç suya değdirmeden 20 dönüm araziyi öyle suladım' diyerek, bana dert yandı. Çok vahim bir durum var. Yetkililerin derhal müdahale edilmesi gerek" dedi.

Yüksektepe sulama kanallarını takip ettiklerini ve kirliliğin Foça dışından Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'ndeki regülatörden geldiğini tespit ettiklerini kaydetti. Köylülerin durumu bildirdiği Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
Göl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacakGöl kenarına, İstanbul'un en büyük öğrenci yurdu yapılacak
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattıEski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.