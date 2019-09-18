Foça ve Menemen'de sulama kanalında balık ölümleri endişesi

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ve Foça ilçesinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallarda dünden bu yana görülen balık ölümleri endişe yarattı. Çok kirli akan suyun zehirli olabileceği, sulanan tarlalardan bitkiler yoluyla insan sağlığını da tehdit etme olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, acil önlem alınması istendi.

Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarındaki suyun dünden bu yana aşırı kirli aktığı ve toplu balık ölümlerinin yaşandığı görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı görüldü. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını isteyip, üreticilerden de tarım arazileri için zararlı olan ve insan sağlığı için tehlike oluşturma ihtimali yüksek olan bu suyla sulama yapılmaması gerektiğini belirterek, uyardı. Sulama kanalındaki hazin tabloyu dün gördüğünü vurulayan Yüksektepe, "Bu kirli suyun büyük bölümü Gediz Nehri'ne doğru aktı, gitti. Bu su Menemen sulama suyu Emiralem regülatöründen geliyor. Bununla tarım yapmak mümkün değil. Hem toprağı, hem bitkileri zehirliyor. Bu suyun tahlilleri acilen yaptırılmalı. Bu su tarım için zararlı olduğu kadar ulaştığı denizi de kirletiyor. Arkadaşlarımızdan biri dün sulama yaparken eline su değmiş, kaşıntı yapmış. 'Eldiven taktım. Elimi hiç suya değdirmeden 20 dönüm araziyi öyle suladım' diyerek, bana dert yandı. Çok vahim bir durum var. Yetkililerin derhal müdahale edilmesi gerek" dedi.

Yüksektepe sulama kanallarını takip ettiklerini ve kirliliğin Foça dışından Menemen ilçesi Emiralem Mahallesi'ndeki regülatörden geldiğini tespit ettiklerini kaydetti. Köylülerin durumu bildirdiği Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

