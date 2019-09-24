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Foça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ve Foça ilçelerinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallardaki kirlilik oranının tarımsal sulama için mümkün olmadığını belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçinin tarlalarını ekebilmek için yağmurun yağmasını beklediğini söyledi.

Foça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyor

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ve Foça ilçelerinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallardaki kirlilik oranının tarımsal sulama için mümkün olmadığını belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçinin tarlalarını ekebilmek için yağmurun yağmasını beklediğini söyledi.
Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarında, geçen 17 Eylül'de kirlilik ve toplu balık ölümleri görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı dikkati çekti. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını isteyip, üreticilerden de tarım arazileri için zararlı olan ve insan sağlığı için tehlike oluşturma ihtimali yüksek olan bu suyun kullanılmaması uyarılarında bulundu. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı. İncelemelerin halen sürdüğü bildirildi.
'İŞİMİZ ALLAH'A KALDI'
Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, sulama kanalındaki kirllik ve balık ölümlerinin ilk günlere oranla azaldığını belirterek "Ancak, kirlilik devam ettiği için sulama suyu olarak kanallardan çok zorunlu olmadıkça su almıyoruz. Bazı üyelerimiz, artezyen kuyusu açmak için kredi derdine düştü. Her bakımdan zorluk yaşıyoruz. 15 günden beri gelen bu kirli sular yüzünden ovamız çok kötü durumda. Tarlalarımız ıspanak, pırasa, brokoli ekmek için ekime hazır. Ama üretici bir türlü ekim yapamıyor. 'Yağmurlar yağsın da ekim yapalım' diye bekliyoruz. Yoksa sulama kanalından gelen pis suyla tarla sulanıp, yetiştirilen ürünler insanlara yedirilmez. Bu suda zaten mahsül de yetişmez. Beş yıldan beri sulama kanalında bu kadar kötü su görmedim. İlk defa bu kadar kirlilik görüyorum. Yetkililerden hiçbir açıklama yok. İşlem yok. Menemen DSİ Müdürü'nü bu nedenle görevden aldıklarını, yeni müdürün 3 gün önce göreve başladığını biliyoruz" dedi.
'KASIM - ARALIK AYLARINDA İSTANBUL'DA ISPANAK 15 LİRA OLURSA ŞAŞIRMAYIN'
Barajın kapaklarının ağustos ayı sonunda kapatıldığını ve 5 yıldır sorunun ve kirliliğin büyüyerek devam ettiğine dikkat çeken Demirbaş, "Eylül ayı boyunca bu su boşa akıyor. Çiftçi suyu kullanamadığı için gelen su komple denize gidiyor. Bu suda kurbağalar bile zor yaşıyor. Ben dahil pek çok üretici kuyu açmak, yeraltı damlaması döşemek için kredi derdine düştük. Ancak, bu şekilde üretim yapabiliriz. Bu süreçte, yetkililerden kanaldaki suyun temizlenmesini, bu arada destek primlerin açıklanmasını, tohuma bir çare bulunmasını istiyoruz. Bugün 5 kilo ıspanak tohumu 2 bin liradan aşağı değilr. Çiftçi bunu alacak, bu kirli suyla sulayıp ne üretecek ki? Sonra bakacağız kasım, aralık ayında İstanbul'da Ispanak 10-15 lira olmuş" diye konuştu.

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Foça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyorFoça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyorFoça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyorFoça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyor

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