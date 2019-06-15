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Foça ve Mordoğan’a vapur seferleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Foça-Mordoğan-İzmir gemi seferlerinin 2019 yaz sezonu, bugün yapılan yolculuklarla başladı.Büyükdeniz Limanına ulaşan Prof.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Foça-Mordoğan-İzmir gemi seferlerinin 2019 yaz sezonu, bugün yapılan yolculuklarla başladı.
Büyükdeniz Limanına ulaşan Prof. Dr. Aziz Sancar gemisini karşılayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yolculara, gemi kaptanına ve mürettebatına ‘Hoş geldiniz’ dedi. Keyifli deniz yolculuğunun, kara yolculuğunun yanında çok güzel bir alternatif olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve İZDENİZ Genel Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

Hızlı ve konforlu deniz yolculuğu
Özellikle günübirlik tatil ve gezinti yapmak isteyen İzmirliler için planlanan seferler, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada iki gün yapılacak. Sabah 08.25’de Karşıyaka’dan kalkacak İZDENİZ gemileri, Konak iskelesinden de yolcu alıp önce Mordoğan’a, oradan da Foça’ya hareket edecek. Dönüş yapacak tatilciler için akşam Mordoğan’dan ilk hareket saati ise 18.50 olarak belirlendi. Foça’dan saat 19.30’da kalkarak bir kez daha Mordoğan’a yanaşacak gemiler, saat 20.00’de Mordoğan’dan Konak ve Karşıyaka yönüne seyredecek. Karşıyaka-Konak-Foça-Mordoğan seferlerinin tek gidiş ücreti 18 TL, Foça- Mordoğan arası tek gidiş ücreti ise 12 TL olarak uygulanacak.

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