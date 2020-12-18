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Foça'yı ikiye bölen 'kara taş' için karar verildi

18.12.2020 21:11 | Son Güncelleme:
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Foça'yı ikiye bölen 'kara taş' için karar verildi

İzmir'in Foça ilçesi'nde, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durdurulan taş döşeme çalışmaları hakkında karar açıklandı. Foça Belediyesi onaylı projeye aykırı işler için uyarılırken, tartışmalara neden olan Reha Midilli Caddesi’ndeki Sevgi yolunda daha önceden döşenen taşlar sökülmeyecek, caddenin yarım kalan bölümünün de yine aynı taşlarla döşenerek tamamlanabileceği belirtildi.

Foça'da geçen 18 Kasım'da Reha Midilli Caddesi'nin Demokrasi Meydanı'nın güneyindeki bölümde içme suyu şebekesi çalışması ile başlatılan taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu.

Yoldaki ağır ve iri olan parke taşları kepçeyle sökülüp, kaldırılarak yerine 'Bergama taşı' olarak bilinen daha küçük kesme taşlar döşenmeye başlandı. Belediyenin yoldaki bu taşları söküp yenileri ile değiştirmesi Foçalıları ikiye böldü.

Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü 'kara taş' efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi. Tartışmamaların ardından konu ile ilgili bazı vatandaşlar şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 3 Kasım 2020 tarihinde aldığı karar ile döşeme çalışmalarının derhal durdurulmasına ve konunun Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verdi. Karara gerekçe olarak ise yapılan uygulamanın Kurul kararı kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gösterildi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Foça'nın en işlek caddesinde çalışmalar durduruldu.

'KALAN BÖLÜME DE GRANİT TAŞ DÖŞENECEK'

10 Aralık'ta toplanan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu konuyu tekrar değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından Foça Belediyesi'nin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 61'inci maddesi hatırlatılıp, onaylı projeye aykırı işlemler için uyarılmasına, ancak eski kara taşların boyutlarının uygulanma kabiliyetlerinin olmaması nedeniyle aynı bölgede kalan kesimlerin de 10’a 10 ebadında doğal granit taş malzeme ile döşenerek tamamlanabileceğine karar verdi. Karara göre döşenen taşlar kaldırılmayacak, Reha Midilli Caddesi Sevgi yolunun kalan bölümü de aynı taşlar döşenerek tamamlanacak.

Kurul ayrıca, 115 Sokak ve Değirmenlik Caddesi'nde ise eski büyük taşların tekrar yerine döşenmesine karar verdi.

(DHA)

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