Foça'yı ikiye bölen 'kara taş' için karar verildi

Foça'da geçen 18 Kasım'da Reha Midilli Caddesi'nin Demokrasi Meydanı'nın güneyindeki bölümde içme suyu şebekesi çalışması ile başlatılan taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu.

Yoldaki ağır ve iri olan parke taşları kepçeyle sökülüp, kaldırılarak yerine 'Bergama taşı' olarak bilinen daha küçük kesme taşlar döşenmeye başlandı. Belediyenin yoldaki bu taşları söküp yenileri ile değiştirmesi Foçalıları ikiye böldü.

Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü 'kara taş' efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi. Tartışmamaların ardından konu ile ilgili bazı vatandaşlar şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 3 Kasım 2020 tarihinde aldığı karar ile döşeme çalışmalarının derhal durdurulmasına ve konunun Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verdi. Karara gerekçe olarak ise yapılan uygulamanın Kurul kararı kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gösterildi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Foça'nın en işlek caddesinde çalışmalar durduruldu.