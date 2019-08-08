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Foça'da 1 hektar makilik alan yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, gece yarısı çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, gece yarısı çıkan yangında 1 hektarlık makilik alan zarar gördü. Alevler, karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülebildi. Foça ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan ve daha çok ilçe dışından gelenlerin piknik alanı ve denize girmek için tercih ettiği İngiliz Burnu'nda saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Genç çam ağaçlarının da yer aldığı bölgede rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler, 1,5 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre çok sayıda genç çam ve okaliptüs ağacının zarar gördüğü yangında 1 hektar makilik alan küle döndü. Yanan alanda etrafa atılmış halde kırık ve sağlam cam şişeler ile metal içecek kutuları olduğu görüldü. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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