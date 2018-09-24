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Foça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör, 2 gün içinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda jandarma ekiplerince yakalandı.

Foça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör, 2 gün içinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda jandarma ekiplerince yakalandı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi ve dün Yenifoça Mahallesi'nde 3 ayrı operasyon yaptı. Foça- Yenifoça arasındaki sahil şeridinde yer alan Aslan Burnu ve Yelken Kayalıkları mevkilerinde 48 ve 67 kişilik 2 ayrı grup, yapılan operasyonlarla yakalandı. Kaçak göçmenlerin, lastik botları denize indirmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi. 58 kişilik bir diğer grup ise yol denetiminde durdurulan minibüste yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 173 kaçak göçmenin kimlik tespiti yapıldı. Göçmenlerden 37'sinin Suriye, 3'ünün Somali, 15'inin Irak, 8'inin Kongo, 4'ünün Sudan, 7'sinin Kuveyt, 17'sinin Filistin, 20'sinin Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'inin Senegal, 57'sinin Afganistan, 4'ünün Angola vatandaşı olduğu belirlendi. Ayrıca İ.Z. (60) ve Ö.T.(22) adlı 2 Türk organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Organizatörler işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Yakalananların beraberinde ele geçirilen lastik bot, deniz motoru, şişirme pompaları, şambrel ve kaçakların taşındığı midibüse el konuldu. Kaçaklar ise kimlik tespiti sonrası İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

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Foça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıFoça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıFoça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıFoça'da 173 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

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