Foça'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için bindikleri lastik bot arızalanınca denizde mahsur kalan 35 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Geçen salı günü saat 04.11’de, Foça ilçesi Aslan Burnu kuzeyinde, içerisinde kaçakların bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Bottaki 27'si Kongo, 5'i Suriye ve 3'ü Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu, toplam 35 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen 14'ü kadın, 10'u çocuk, 11'i erkek olan toplam 35 kaçak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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