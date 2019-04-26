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Foça'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

Foça'da 44 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenifoça Mahallesi Arslanburnu mevkisinde çalılıkların arasında gizlenen bir gruba müdahale etti.

Ekipler, deniz yoluyla Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Jandarma operasyon yasadışı geçiş

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