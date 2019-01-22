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Foça'da 633 kursiyer askerin seçmen kütüğünden düşürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği: - "24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçemizde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydı güncellenmiştir. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir"

İZMİR (AA) - İzmir Valiliğince, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilik, basın kuruluşlarında yer alan "İzmir'in Foça ilçesinde 633 kursiyer asker seçmenin kaydının silindiği" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçesinde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellendiği" aktarılarak, "Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

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