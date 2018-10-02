Foça'da adaylardan önce seçmenler meydana indi

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, seçmenler, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim öncesi belediye başkanlarından beklentilerini duyurmak için toplandı. Belirlenen ilke ve istekler, meydanda yapılan basın açıklamasıyla dile getirildi.
Aralarında çeşitli platform ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, dernek ve vakıfların temsilcileri, çevreciler ve farklı siyasi görüşlere sahip kişiler, 'Foça Sokakta Platformu' adıyla birleşerek, Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Katılımcılar arasında belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu ilan eden bazı kişiler de yer aldı. Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu meydanda, ortak basın açıklaması metnini Hasan Aytekin okudu. Yerel seçimde belediye başkanı ve yönetimini parti genel merkezlerinin değil, yerel halkın belirlemesini istediklerini, belediye başkanlarının da böylece kendisini aday gösterenlere değil, halka hizmet edeceğini savunan Aytekin, adayların da açık hava forumunda halkla buluşarak, kendilerini bağlayıcı açıklamalarda bulunmasını talep etti.
'BAŞKANLAR GENEL MERKEZE DEĞİL HALKA HİZMET ETSİN'
Belediye başkanlığına kimin aday olacağını siyasi partilerin genel merkezlerinin belirlediğine dikkat çeken Aytekin, şunları söyledi:
"Bizden de kendi irademiz dışında belirlenen adaylara oy vermemiz isteniyor. Yani biz seçmiyoruz. Belediye başkanları da halka değil kendilerini aday gösteren birimlere hizmet ediyor. Katılımcılığın, birlikte yaşamın, uzlaşmanın, demokrasi kültürünün gelişmesinin en etkili aracının mahalle meclisleri olacağını düşünüyor ve derhal çalışır hale getirilmesini istiyoruz. Tüm siyasi görüş ve inançların demokratik ve özgür biçimde varlığını sürdürebilmesi için başkanların sadece mensubu oldukları siyasi partinin değil, siyasi görüşü, etnik kimliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi, vicdani inancı ne olursa olsun herkesin başkanı olmaları gerekir. Bunun için adayların demokrasinin, özgürlüklerin, barış içinde birlikte yaşamın güçlendirilmesi için neler yapacağını açıklamasını istiyoruz."
Basın açıklamasının ardından nasıl belediye başkanı ve yönetimi istediklerini içeren broşürü dağıtan grup, olaysız dağıldı.
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