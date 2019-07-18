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Foça'da antik kenti gezen Bakan Ersoy'dan ödenek başvurusu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Foça ilçesindeki Phokaia Antik Kenti'nin kazı alanını ve kazı evini gezdi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Foça ilçesindeki Phokaia Antik Kenti'nin kazı alanını ve kazı evini gezdi. Bakan Ersoy, kazıların 12 ay devam etmesi için gereken ödeneklerin ayrıldığını ve müracaat beklediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Foça'nın merkezinde, Ege Denizi kıyısında yer alan Phokaia Antik Kenti kazı alanı ve kazı evini ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ve bakanlık yetkilileriyle birlikte ilçeye gelen Bakan Ersoy'u, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Samir Büyükkaya, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve bazı belediye meclis üyeleri karşıladı. İKLİM ŞARTLARI UYGUNSA 12 AY SÜRMESİNİ İSTEDİ Phokaia Antik Kenti kazı alanındaki çalışmaları yerinde izleyen Bakan Ersoy, ilgililere kazıların haftada kaç gün yıl içinde ise kaç ay sürdüğünü sordu. Kazıların yaz aylarında yapıldığı bilgisini alan Bakan Ersoy, iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde kazıların 12 ay sürmesi gerektiğini, bunun için kaynak ayrıldığını ancak yeterince müracaat gelmediğini ve Foça gibi yerlerden de başvuru beklediğini söyledi. 'KAYNAK VAR BAŞVURU YOK' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Bütün kazı başkanlarını çağırdık. Gelenlerle görüştük. Konuyla ilgili anonslarımızı yaptık. İnternet sitemizde yayınladık. 122 kazı alanımız var. Ödenek verilenleri 60'a çıkarmak istiyoruz. 40 tane daha müracaat istiyoruz. Ödenekler hazır. Ama müracaat yok. İlave 40'ı bulamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Kaynak var. Ödeme yapacağız. Başvurun. Bütün kazı başkanlarını göreve çağırıyorum" dedi. Kazı alanı çevresinde kurulan stantlarda çıkarılan tarihi eser parçalarını inceleyen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra kazı evi olarak kullanılan eski Cemil Midilli Lisesi binasına geçti. Bakan Ersoy, binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul olarak kullanılması isteklerinin olduğunu ve hukuki sürecin işlediğini öğrendi. Başkan Gürbüz ise bunun üzerine Bakan Ersoy'a, kazı evinin işlevine devam edebilmesi için ilçenin başka bir bölümünde belediye tarafından yeni bir okul yapımına başlandığına dair bilgi verdi. Kazı evinde bulunan antik eserleri inceleyen ve kazı başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit'ten ayrıntılı bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra İzmir'e gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

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