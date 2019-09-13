Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü: 7 yaralı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesindeki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım isabet etmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Foça'nın Yenifoça Mahallesi'nde bulunan 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Bu sırada eğimde olan askerlerden 7'si yaralandı. Yaralı askerler, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3'ü, taburcu edilip, birliklerine gönderildi. Diğer 4 asker ise kardiyoloji servisi bulunan Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Kaymakam Çetin, yıldırımın, eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiğini de kaydetti.

