Foça'da, atlı jandarma ekiplerine yoğun ilgi

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in turistik Foça ilçesinde, atlı jandarma ekipleri mesaiye başladı. Atlı ekip, ilçede ilgi gördü.

Yaz sezonunda araç girişlerinin yasaklandığı meydan ve sokaklar ile yoğunluğun yaşandığı plaj ve sahillerde görev yapacak olan atlı jandarma ekipleri, Foça'da göreve başladı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı birim için özel yetiştirilen, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Nevşehir'de konuşlu Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan temin edilen atlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ekipler, öncelikle atların bakım ve barınmaları için uygun şartların bulunduğu Yenifoça Mahallesi'nde görev yapmaya başladı. Vatandaşlar, meydan ve sahillerde gördükleri ekipleri durdurarak hem bilgi aldı hem de çocuklarıyla birlikte atları sevip, onlarla fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, atlı ekiplerin göreve başlamasıyla birlikte kapkaç ve hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayet gelmediğini, asayiş olaylarının azaldığını ve çabuk çözüldüğünü belirterek, uygulamanın geliştirileceğini ve genişletilerek sürdürüleceğini açıkladı.

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